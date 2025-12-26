我是廣告 請繼續往下閱讀

▲石知田為了詮釋《如果我不曾見過太陽》裡的變態角色，鑽研心理學，並為角色設計眨眼睛小動作。（圖／百澤娛樂提供）

頂著台大土木工程系高學歷光環出道的演員石知田，過去總給人斯文、陽光甚至帶點距離感的文青學霸印象。不過出道10年的他，近期在一齣熱門劇《如果我不曾見過太陽》，挑戰一名性格乖戾、深陷毒癮與家庭控制的富二代「歐陽悌」，極大反差讓觀眾驚艷不已。面對外界的驚嘆，石知田今（26）日出席記者會接受訪問時表示，這或許是大家第一次看到如此不同的他，他很樂在其中，更希望能藉此撕下標籤，「別再把我當學霸！這角色給我很大的空間，我學了很多事。演戲讓我感到更自由。」為了詮釋劇中角色的扭曲心理，石知田做足功課，閱讀了大量關於自戀型人格的心理學書籍。他表示劇中有一幕對著被害者曉彤（李沐飾演）做出「Wink」（眨眼）的動作，其實是他主動向導演提議加戲的細節。他表示，「書上說自戀型人格的人，會想在受害者心裡留下一個印記，那個眨眼就像是我給她的『紀念品』。」此外，他也透過建立專屬歌單來輔助入戲。第一季角色處於壓抑、維持光鮮亮麗的政治人物二代形象時，他聽古典樂讓自己平靜；到了第二季角色失控發瘋，歌單則充滿了瘋狂的曲風。連同劇演員姚淳耀都稱讚他肢體張力極佳，這也歸功於石知田平時彈吉他與練街舞的底子。劇中有場石知田在床上毒癮發作、失禁掙扎的戲碼震撼不少觀眾。他表示，拍攝時因為穿著絲質睡衣，噴水也看不出濕痕，後來是加量狂噴才有效果。而真實的抽搐狀態，靈感竟是來自他的愛貓。「那是我陪女朋友去掃墓時撿到的浪貓，帶回家才發現牠有癲癇。」石知田回憶，每次貓咪發作時都會在床上抽搐、尿失禁，他在旁錄影記錄給醫生看，沒想到這些畫面後來竟成為表演的養分。他坦言自己容易內耗、陷入負面情緒漩渦，這一點與角色「歐陽悌」頗為相似，但幸運的是，養了這隻花色像怪醫黑傑克的三花貓後，溫馨的陪伴治癒了他，「我比歐陽悌幸運，因為我身邊有真正愛我、能接住我的人。」特別的是，貓咪的名字很有趣、很反差，就叫作「旺旺」。石知田表示，為了養貓，噴了不少錢，養第一個月時，因為貓咪咬壞電腦螢幕，花了三萬元修理。最近則是帶旺旺看牙，找最好的醫生，像在照顧小孩一樣。談及劇中扭曲的母子關係，石知田分析，角色對母親（蔡燦得飾演）的愛近乎病態，甚至帶有「恐怖情人」的特質。他曾想在對劇中母親發飆完後，加一場送小禮物的戲，「就是那種把你打完，又給你糖吃的變態綑綁關係。」雖然最後導演為了避免標籤過多而未採用，但他對角色的設定仍保留表演底蘊裡。對於角色的結局，石知田表示，在被劇中媽媽掐死斷氣的那一刻，其實有一滴淚順著鼻樑流下，「對歐陽悌來說很心痛，因為他是死在他唯一愛的人手裡。」整齣戲有很多石知田為角色設計的小細節。他表示，大家都說他是學霸，但他認為，確實是功課好、會讀書，但也因為演戲而多學了很多事。他期許自己是一個有智慧、有廣度的演員。因為演戲而更自由。不過，這次演出變態角色，也讓石知田一度有陰影，除了被觀眾在社群狂罵，日常生活網購去便利超商取件時，脫下口罩時都會猶豫，因為怕被認出來是劇中的那個壞人，很怕被打。《如果我不曾見過太陽》一部曲和二部曲，皆可在Netflix上觀賞。