台北地方法院審理京華城案，全案於 24 日辯論終結，並排定於 2026 年 3 月 26 日宣判。然而，隨著審判進入關鍵倒數，由旅美律師邱彰執筆的《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》近日出版，書中爆料昔日「國民黨大掌櫃」、中華開發前董事長劉泰英曾當面告誡威京集團主席沈慶京「你做事不要這樣貪啦」，此話一出隨即引發政商界高度關注。
對此，沈慶京今（26）日傍晚發出 5 點緊急聲明嚴正駁斥。沈慶京強調，經他親自向劉泰英查證，該書內容存在多處嚴重不實，劉泰英父子曾要求作者更正卻遭拒絕。沈更轉述，劉泰英對於捲入京華城案感到無奈，並直言自己「根本不認識柯文哲」，絕無書中所稱「小沈害柯文哲」之說，呼籲外界切勿誤信不實內容。
沈慶京聲明全文：駁斥不實報導與指控
針對媒體報導《劉泰英口述歷史》一書中涉及沈慶京之內容，沈慶京發出以下五點公開說明：
第一、劉泰英父子曾要求更正，遭作者邱彰拒絕： 沈慶京表示，經向劉泰英本人查證，該書並非劉泰英親自撰寫。劉泰英與其子在閱讀初稿後，認為內容與事實嚴重不符，曾當面要求作者邱彰更正，但遭到拒絕，雙方一度爭吵不休，最終不歡而散。
第二、劉泰英否認「貪心」說，僅勸告勿過度依賴貸款： 劉泰英今日向沈慶京澄清，他從未說過沈「貪」，僅曾建議「不要依賴貸款」。沈慶京強調，自己從不貪心，純粹是想將事業規模做大。當時威京集團因面臨紓困才需貸款，歷經多年艱辛才解決問題，劉泰英未必能體會其經營事業的苦心。
第三、駁斥「害柯文哲」說，強調劉泰英不認識柯： 書中提及「小沈把柯文哲拖下去」及「應曉薇居中」等內容，沈慶京轉述，劉泰英今日鄭重否認講過這些話。劉泰英更直言：「你哪裡害柯文哲，我根本不認識柯文哲，這個事是作者亂寫的，和柯文哲一點關係都沒有。」
第四、與劉泰英交情深厚，曾多次在道義上協助： 沈慶京指出，自己視劉泰英為多年老友，即使劉入獄服刑，他也曾前往探望。他認為劉泰英為人善良但不知商場險惡，過去曾有數十組人馬透過劉推薦企圖向沈行詐，他反而常勸告劉泰英要謹慎為上。
第五、作者自恃律師背景拒絕改稿，籲媒體應事先查證： 劉泰英對該書內容感到無奈，表示作者邱彰自認是律師不會有法律責任，因此不肯修改。沈慶京強調，該書涉及他的內容諸多不實，呼籲媒體在刊登前應先向當事人查證，以辯真偽。
資料來源：沈慶京臉書
- 新聞小辭典：京華城案宣判時程 > 台北地院於 2025 年 12 月 24 日結束辯論程序，沈慶京、柯文哲等被告之判決結果，預計將於 2026 年 3 月 26 日揭曉。