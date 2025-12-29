【唐綺陽星座運勢週報12/29-1/4】本週受魔羯星群影響，大眾忙於除舊迎新，同時責任與壓力俱增，處事態度嚴肅，局勢受大企業及高層動向的影響，週五前水星射手，話題仍在海外及國際相關事務。週五水星進魔羯，思考溝通更務實，做事講究步驟，想要成功的意志更堅定。魔羯對分木星，出現兩派對立，不同價值觀的衝撞，易引起大眾不安全感。

星象影響：魔羯星群影響、水星進魔羯、魔羯對分木星

12星座個別影響：

金牛：人際變動需重新適應，感情聚少離多要多聯繫
雙子：視危機為轉機先別失望，感情有壓力適合先分開
巨蟹：外界干擾多須做出應變，感情要勇敢說出想法
魔羯：工作忙碌需適時放鬆，感情當心抱怨而影響氣氛

牡羊：人際關係忙碌、應酬聚會多，有桃花但都不喜歡
天秤：一舉一動備受矚目，感情魅力大增吸引他人目光
射手：工作細節瑣事要有耐心，感情有職場戀情的機會
水瓶：動用人脈爭取資源壓力大，感情重視價值觀契合

獅子：工作忙碌成果亮眼，感情自信能散發魅力但無心思
處女：狀況穩定因不自信陷入迷惘，感情運旺卻不習慣
天蠍：事業繁忙請注意養生，感情應多照顧對方心情
雙魚：工作上能見度高運勢強，感情告白成功人氣旺

資料來源：唐綺陽占星幫

