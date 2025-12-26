高雄仁武區迎來轉型關鍵里程碑！坐落於半導體 S 廊帶核心精華區的「福清安居」社會住宅，國家住都中心於今（26）日正式舉辦動土典禮。這項耗資 66億600萬元 的龐大建設，不僅代表中央政府對南台灣產業發展的強力投資，更將徹底翻轉仁武的居住樣貌。隨著台積電楠梓廠區與周邊產業鏈進駐，該案將釋出逾千戶高品質住宅，為當地注入大量科技就業人口，並同步升級周邊的生活公共設施。
📍「福清安居」開發案重點摘要：
坐落半導體 S 廊帶樞紐 支撐區域產業留才
「福清安居」基地位於仁武區水管路三段的「第 92 期市地重劃區」，面積約 2.67 公頃。該案地理位置極具戰略價值，其位址正處於「南臺灣半導體 S 廊帶」的中段，向北可快速串聯包含台積電廠區在內的楠梓產業園區，東側則銜接仁武產業園區，並鄰近仁大產業園區與台塑仁武廠區。
國家住都中心表示，待完工後，福清安居將與鄰近的「仁武安居」合計提供 1560 戶社宅，為高科技人才提供高品質且可負擔的租屋選擇，有助於產業留才與城市穩定成長。
交通機能優越 打造全齡友善鄰里環境
在生活機能方面，該基地的便捷性是一大亮點。基地距離國道 10 號仁武交流道僅 600 公尺，距國道 1 號楠梓交流道也僅需約 10 分鐘車程。
此外，周邊鄰近仁武高中、仁武國小及運動公園，周邊更有連鎖超市與區公所，生活機能極為純熟。為了提升居住品質，建築全區採通用設計打造無障礙環境，並規劃大規模綠化空間、文化展演廣場及森活散步廊道，透過店鋪的設置與沿街空間留設，將與在地鄰里形塑共榮的新風貌。
資料來源：國家住都中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 投資規模： 中央全額投資約 66 億 600 萬元。
- 興建規格： 5 棟地上 14 層、地下 2 層建築，共提供 1220 戶居住單元。
- 戰略位置： 位處半導體 S 廊帶中段，緊鄰台積電楠梓廠與仁武產業園區。
- 完工時程： 預計於 2029 年（民國 118 年）竣工。
- 租住模式： 採「只租不賣」方式經營，滿足在地及園區就業族群居住需求。
「福清安居」基地位於仁武區水管路三段的「第 92 期市地重劃區」，面積約 2.67 公頃。該案地理位置極具戰略價值，其位址正處於「南臺灣半導體 S 廊帶」的中段，向北可快速串聯包含台積電廠區在內的楠梓產業園區，東側則銜接仁武產業園區，並鄰近仁大產業園區與台塑仁武廠區。
國家住都中心表示，待完工後，福清安居將與鄰近的「仁武安居」合計提供 1560 戶社宅，為高科技人才提供高品質且可負擔的租屋選擇，有助於產業留才與城市穩定成長。
在生活機能方面，該基地的便捷性是一大亮點。基地距離國道 10 號仁武交流道僅 600 公尺，距國道 1 號楠梓交流道也僅需約 10 分鐘車程。
此外，周邊鄰近仁武高中、仁武國小及運動公園，周邊更有連鎖超市與區公所，生活機能極為純熟。為了提升居住品質，建築全區採通用設計打造無障礙環境，並規劃大規模綠化空間、文化展演廣場及森活散步廊道，透過店鋪的設置與沿街空間留設，將與在地鄰里形塑共榮的新風貌。