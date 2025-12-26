我是廣告 請繼續往下閱讀

為防範隨機攻擊事件，確保大型活動安全，市長黃偉哲今(26)日宣布成強化活動安檢作業，針對明(27)日登場的南瀛草地音樂會及31日跨年晚會，宣布禁止攜帶大型行李箱、攝影機架、長梯等物品進入會場，他表示為了活動的安全，可能造成大家不便，但請大家務必配合，外縣市民眾如果提早到會場、有攜帶大型行李箱的需求，請配合寄放到服務台，於活動結束後領取。為落實活動維安及配套工作，黃偉哲責成市警局，消防局，衛生局，交通局，秘書處以及新聞處等單位展開跨局處通力合作，各單位將密切做好連繫，以高規格的SOP及事先演練，防堵任何暴力或攻擊事件發生，確保民眾能快快樂樂出門參與活動、平平安安回家，市府也將明(12/27)日的南瀛草地音樂會視為高規格維安計畫實施的首站，新營分局規劃於活動周邊針對攜帶大型行李箱等民眾進行安檢，籲請民眾配合。主辦單位新聞及國際關係處表示，南瀛草地音樂會於12/27下午5點5分到9點半在新營南瀛綠都心舉辦，請把大家把握機會共度美好節慶時光；演唱會除了邀請本土天團玖壹壹，影歌視三棲郭書瑤，還有情歌王子林隆璇，日本Z世代女力組合Faulieu.，療癒美聲吳汶芳；影歌雙棲空靈系唱作歌手柯泯薰；「唱作俱佳的音樂人」林亭翰；甜美小公主張羽靚、呱哥莊子歌、林濬揚、尤美雪等知名藝人，輪番上陣，精彩可期。新營分局指出，屬於開放型的南瀛綠都心公園，規劃機動防阻小組，包括場地安檢、監視中心，除了有霹靂小組，也申請保三總隊支援，屆時也有兩隻偵暴犬出動，更裝設遠端監控，並提升見警率，目的就是在防範突發事故一旦發生，將可能的傷害降至最低，這次警力布署人數下重兵，也比往年多1.5倍以上，提醒粉絲及民眾務必配合，共同維護場內外秩序。黃偉哲強調，12/31的活動將視12/27活動安全維護情形作滾動調整，確保民眾安全。