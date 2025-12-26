我是廣告 請繼續往下閱讀

AI伺服器訂單推升產能需求，神達再度加碼北美布局。公司26日公告，旗下子公司MiTAC Information Systems Corp. 已在美國加州取得三棟建物使用權，規劃作為北美第5個生產據點。根據公告內容，該租賃標的合計建物面積約25.35萬平方英尺，租金依承租面積與期間分段調整，前期月租約5.5萬美元起，隨後逐步拉升至後段約68.2萬美元水準，之後並將按物價調整；本案認列使用權資產金額約7899.5萬美元。神達近年受惠伺服器需求，持續擴充北美產能版圖。公司目前在美國除自有廠房外，另有租用廠區支援生產；墨西哥也設有據點，形成跨國供應與交付網絡。此次加州新據點到位後，北美產能支點再增加一處，強化就近服務與區域製造的彈性。公司先前也釋出產能與投資規劃方向，指出隨著產能持續放大，設備與廠房投資將同步提高，預期2026年資本支出會因應成長需求而「有較高的金額」，並在合理規劃下支撐擴產。在產線啟用時程上，神達表示，美國廠正處擴建階段，新產能預計自2026年第2季至第3季陸續開出；墨西哥營運也持續擴張。亞太方面，台灣除既有竹科廠外，竹南廠已投入生產；越南廠完工後本季開始試產，預計明年啟動製造；中國大陸廠區則暫無擴建規劃。