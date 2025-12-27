我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞一名51歲母親再度懷孕的消息，近日在網路上掀起熱烈討論。其30歲女兒將母親驗孕的過程分享到社群平台後，短短時間內吸引大量關注，不少網友送上祝福，也有人對高齡懷孕提出不同看法。根據當地媒體報導，來自登嘉樓州瓜拉登嘉樓的努爾．阿米拉，日前在TikTok上傳一段影片，記錄母親阿雅蒂．胡欣得知自己懷孕的瞬間。影片中，母親將包在紙巾裡的驗孕棒交給女兒查看，畫面溫馨又帶著緊張情緒。阿米拉受訪時表示，當下其實並未感到太意外，因為母親過去也曾多次懷孕，但都未能順利生產。她說，母親在確認結果後一度相當震驚，花了約2到3天的時間，才鼓起勇氣向孩子們說出這個消息。她也透露，母親一開始以為自己只是進入更年期，因為近期月經狀況不穩定，沒想到竟是再次懷孕。由於擔心孩子們無法接受，母親那幾天幾乎都待在房間裡，情緒顯得相當忐忑。阿米拉指出，母親隨後接受身體檢查，結果顯示整體健康狀況良好，並沒有高血壓或糖尿病等常見慢性病，讓全家人稍微放下心中大石。身為家中長女的她也表示，若未來母親體力或身體狀況無法獨自照顧嬰兒，她願意主動分擔照護責任，一起迎接新生命的到來。阿米拉說，原本只是想單純記錄母親與繼父即將迎來孩子的喜悅，沒想到影片在網路上迅速擴散，觀看次數已突破160萬次。留言中除了滿滿祝福，也夾雜著部分冷嘲熱諷的聲音。對此，她選擇以平常心看待，強調身為女兒，只希望母親與腹中的寶寶能平安健康，「只要他們好好的，其他的聲音我不會放在心上。」