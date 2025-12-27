終於準備回暖了，氣象署表示，今（27）日大陸冷氣團開始減弱，雖夜晚清晨仍涼，不過白天開始高溫回升，明後兩天回溫更明顯，不過下週二又有新一波東北季風增強，一路影響到下週五，跨年夜北東有雨，低溫下探攝氏15度，不過沒有這波降溫明顯，提醒桃園以北、東半部民眾外出跨年要帶傘。
今天的天氣：冷氣團逐漸減弱！迎風面有雨
氣象署預報指出今天（27日）大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及臺東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。
降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門
明天的天氣：天氣進一步好轉！水氣減少、高溫回升
週日、下週一北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣減少，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大臺北山區有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲，28日宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率。
一周天氣：下週二東北季風增強！跨年夜北東濕冷探15度
下週二至下週五東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼；迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
各地低溫約15至18度，澎湖19度，金門、馬祖14~15度；高溫預測，北部及宜蘭19至21度，花東23至25度，中南部25至27度，澎湖21度，金門19至20度，馬祖16至17度。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署預報指出今天（27日）大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及臺東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。
降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。
良好：竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門
明天的天氣：天氣進一步好轉！水氣減少、高溫回升
週日、下週一北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣減少，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大臺北山區有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲，28日宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率。
下週二至下週五東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼；迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
各地低溫約15至18度，澎湖19度，金門、馬祖14~15度；高溫預測，北部及宜蘭19至21度，花東23至25度，中南部25至27度，澎湖21度，金門19至20度，馬祖16至17度。
資料來源：中央氣象署