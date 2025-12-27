我是廣告 請繼續往下閱讀

《路透社》本月中旬曾獨家報導，台灣外交部副部長吳志中近期祕訪以色列，雖未透露雙方交流內容，但不少人認為可能與打造「台灣之盾」有關，畢竟以色列是軍事科技大國，著名的鐵穹（Iron Dome）防禦系統即由以色列打造，長期強敵環伺的環境也與台灣有相似之處，可供借鏡。有外媒分析，以色列成功將其國防能力轉化為強大的外交工具，科技和戰略創新，已成為該國最強大的外交資產。根據《耶路撒冷郵報》報導，以色列正經歷近年最具挑戰性的時期，凸顯多維度的國家實力，如何決定一個國家如何抵禦龐大壓力，包含安全、外交、技術能力、經濟實力和內部凝聚力，以色列的科技創新正延伸至全球戰略和國家安全的核心領域，過去幾年，以色列的創新能力已從競爭優勢演變為一種外交引力因素，在防空領域尤其顯著。報導指出，2024年4月，中東局勢高度緊張之際，伊朗派出大規模無人機和飛彈襲擊，以色列幾乎完全攔截，它的多層次防禦體系證明，即使在最嚴苛的作戰條件下，也有能力保護人民的安全，甚至將戰略「資產化」，足以影響歐洲、海灣地區和亞洲防衛政策。報導提到，以色列擁有難以複製的關鍵技術能力，德國、芬蘭、羅馬尼亞等多國，都尋求了解以色列的防禦方案，即使在政治敏感的海灣地區，防空和反無人機系統的合作也在持續進行。由於防空系統有賴持續升級、即時數據整合、共享作戰理論和長期工程合作，以色列得以與採用相似系統的國家，進入了一種「相互依存而非單方面依賴」的戰略夥伴關係。分析認為，戰略技術資產雖無法完全解決以色列複雜的外交挑戰，但已成為當代以色列外交的重要支柱，這些技術以傳統外交無法做到的方式，將各國聯繫在一起。《南華早報》26日則報導，以色列充分運用國際社會對其防空系統日益增長的需求，向歐洲、亞洲和非洲出口武器，不只能幫現任政府克服因加薩戰爭而遭受的外交孤立，還讓以色列成為多國安全長期夥伴。專業戰略情報平台「Hardpoint」創辦人尼科洛夫（Boyko Nikolov）表示，出口防空系統是最高層級的策略合作，因為這不僅僅是商業交易，更是為期數十年的忠誠契約，促使以色列從地區強國轉變為其他區域安全的關鍵，賦予以色列巨大的外交影響力。此外，以色列能夠快速交付並深度整合各種技術，亦是西方國防競爭對手尚無法匹敵的部分。原文連結：