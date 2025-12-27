我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北市副市長林奕華率北市府團隊啟程前往上海市參加為期二天的雙城論壇。（圖／北市府提供）

台北市長蔣萬安原訂27、28日赴上海出席台北上海雙城論壇，但因19日晚間北捷台北車站、中山站爆發駭人隨機傷人事件，造成4死11傷。蔣萬安決定只參加28日上午的論壇活動，行程縮水為了監督台北市即將到來的跨年等大型活動，確保各項的維安部署能夠到位。北市副市長林奕華於今(27)日晨間在北市多位議員陪同下，率北市府團隊啟程前往上海市參加為期二天的雙城論壇。林奕華在桃園機場出發前受訪時表示，本屆的雙城論壇主題是「科技改變生活」，台北、上海兩市也將會簽訂兩項MOU，分別與水治理以及職能培訓的交流有關。林奕華說，此次台北市前往上海參加雙城論壇的總人數有120位，包括議長戴錫欽以及10位議員；台北市政府的部分，由她帶隊，包括秘書長、副秘書長以及13個局處的首長及同仁，以及學者專家。蔣市長預訂明(28)日上午前往上海，出席主論壇活動。林奕華進一步指出，除了明日主論壇外，分論壇也將針對科技醫療、軌道交通以及樂齡健康等幾項議題進行彼此治理經驗的交流。此外，北市府團隊也會就上海市捷運、演唱會經濟以及水治理等主題進行參訪。林奕華強調，雖然只是兩天的行程，但在行程安排上非常的豐富，也希望透過兩個城市治理的交流過程，讓邁入第16年的雙城論壇能夠持續成為一個常態的交流平台，為兩市人民謀求未來更好的願景。據了解，蔣萬安預計明日上午搭乘班機從桃園國際機場出發，出席上海市政府會見、「2025臺北上海城市論壇」主論壇，活動結束後立即搭機回台。