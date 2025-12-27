氣象粉專「天氣風險」表示，今（27）日大陸冷氣團開始減弱，不過水氣比預期多，要到下半天降雨區域才會縮減至北、東部的迎風面及山區。不過氣象專家林得恩說，跨年、元旦隨著下波東北季風增強，北部、東北部降雨機率明顯提高，天氣轉為濕涼型態，要注意的是，元旦過後不僅水氣增多，更有一波強冷空氣團可能南下，強度不排除達到寒流等級。

跨年夜東北季風增強！越往東北部降雨機率越高

氣象專家林得恩提醒，下週三（31日）跨年夜天氣受東北季風增強影響，臺灣北部及東北部地區降雨機率增高，中南部山區亦有零星陣雨。這波水氣，元旦過後，因為環境風場調整緣故，降雨將再擴大影響至東部地區；由於東半部雲量較多，元旦想要看見第一道曙光的機率相對是偏低的。

受東北季風增強影響，北部及東北部地區白天高溫略為下降，臺灣各地早晚氣溫仍涼。整體來看，跨年夜、元旦這段期間，北部及東北部屬於濕涼天氣；其它地區仍屬多雲到晴天氣，但，早晚溫差較大。下波強冷空氣團，預估就在元旦過後開始南下，強度有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。

▲跨年夜、元旦這段期間，北部及東北部屬於濕涼天氣，且下波強冷空氣團，強度有機會達寒流等級。（圖／取自林老師氣象站）
今冷氣團開始減弱，水氣較預期多全台雲多短暫雨

氣象粉專「天氣風險」分析師歐宗學預報指出，冷氣團今天開始減弱，環境風向大致仍維持東北風，週末這兩天的水氣量與過去幾天的評估可能有較大差異，主要是中層環境仍較不穩定，持續有雲雨在臺灣附近發展帶來水氣，今天上半天水氣最多時各地都有短暫雨機會，下半天到明天水氣陸續減少以後，降雨範圍才會逐漸限縮至北、東部的迎風面及山區。

氣溫方面並不會馬上回暖，而是在未來幾天逐日回升，因此早晚期間依然要留意低溫的影響，另外則是要注意南北溫差，預估今明兩天北部全天氣溫大致仍都在20度以下，中南部在雲量減少、陽光露臉時則有機會來到22-24度，相對會比較溫暖一點。

▲下週二（30日）下一波東北季風影響，跨年夜北東濕冷。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今日下半天到明天水氣陸續減少以後，降雨範圍才會逐漸限縮至北、東部的迎風面及山區。。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
下週一會更溫暖！下週二開始逐漸轉雨

歐宗學提到，下週一受高壓迴流偏東風環境影響，北部、東半部雲量較多並在迎風面地區有局部短暫雨，西半部地區多雲到晴，晨間要注意可能有局部的低雲或霧生成影響能見度。氣溫則會較週末期間再回暖約1-3度。

下週二天氣就會再次有些變化出現，先有微弱的低壓鋒面在臺灣北方發展東移，隨後東北季風便再次增強南下，由於風向較為偏北，因此水氣較多的位置會在臺中以北到東北部地區，雲量偏多，並可能在山區地形上有些短暫雨發生。其他地區尚可維持多雲到晴天氣。

資料來源：天氣風險林老師氣象站 

