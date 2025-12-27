我是廣告 請繼續往下閱讀

台糖今（27）日上午將於蒜頭糖廠舉行「蒜頭糖廠蔗埕文化園區環境教育場所認證」揭牌啟用儀式，為園區寫下兼具文化保存與環境教育的新里程碑，透過結合糖業文化、觀光休憩及環境教育等多元功能，這也是台糖致力推廣糖業文化的第6座環教認證場域。台糖表示，蒜頭糖廠擁有超過百年歷史，園區內保留紅磚小月台、木造五分車站、日式宿舍群，以及蒸汽機車等珍貴糖業資產，並擁有全台第一條串聯高鐵及故宮南院的糖鐵路線，不僅成功整合地方文化與觀光資源，未來民眾還可透過環教課程及實地導覽，深入瞭解台灣糖業歷史及製糖循環經濟，有助提升環境素養及實踐力。台糖指出，「2025年嘉義糖果節—甜蜜五分車啟動」活動也於今日同步開跑。今年糖果節以「甜蜜體驗」為核心，規劃包含甜點市集、闖關活動、製糖工場導覽、DIY手作體驗、街頭藝人演出等精彩內容。活動亮點之一為「甜蜜五分車」體驗活動，特別開放六腳鄉在地學童免費搭乘，透過車長的導覽解說，瞭解早期糖業運輸的情景，一般民眾亦可參加闖關活動兌換五分車體驗券，一起體驗糖業文化之旅。台糖說，蒜頭糖廠不僅是糖業歷史的見證，更肩負文化傳承與環境教育的公共責任，透過環境教育認證成果結合嘉義糖果節活動，讓民眾以更輕鬆方式走進糖廠、認識土地，並深化對永續發展的理解。台糖未來也將持續攜手嘉義縣政府、六腳鄉公所及在地夥伴，推動更多元的教育與文化體驗，讓蒜頭糖廠成為真正「活的文化園區」。誠摯邀請民眾把握27、28日為期兩天的活動，前來共享甜蜜，留下充實又有意義的美好時光。