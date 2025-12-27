我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會日前三讀通過停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，行政院長卓榮泰昨日表示，憲法法庭已經復正常運作，政院就會履行義務與責任，副署讓法案生效，並且即刻聲請釋憲。對此，民進黨前立委林濁水今（27）日分析，如今在施行反年改新法、不副署、不執行中，三害相權取其輕，便是行政院唯一可以走的路了。針對停砍年金法案，卓榮泰昨副署、總統賴清德也正式公告，不過，總統府表示，公教年改攸關重大公共利益，賴清德昨公布並批示指出，年金改革涉及國家財政永續，牽動世代公平正義，修法將使公教年金制度提早破產，明顯違反憲法；為國家長遠發展，應聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。對此，林濁水表示，反年改法案送達行政院，同時決定不再「不副署」 ，但是選擇「不執行」，藍白說荒謬，「的確荒謬，但這是以荒謬對抗荒謬，以荒謬的手段對抗荒謬的源頭」。林濁水說，借用大法官1號判決中的一句，是「不得已」的措施。他說，至於為什麼放棄不副署，因為不副署更荒謬，不副署是行政對立法的超級否決權。林濁水指出，美國總統行使否決權後，國會還可以用高門檻的3分之2的多數加以推翻，但台灣發明的「不副署」是絕對不容推翻的否決權，儘管很多憲政學者支持不副署這一個新發明，但是從民調上看，硬是通不過民意這一關，如今在施行反年改新法、不副署、不執行中，三害相權取其輕，便是行政院唯一可以走的路了。