今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫緩慢回升，但桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區也有零星降雨。氣象署提醒，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山仍可能出現零星降雪、冰霰或結冰現象。《NOWNEWS》整理線上即時追雪畫面，民眾免出門就能掌握雪況，玉山、合歡山武嶺、太平山等熱門追雪景點天氣資訊也一目了然。
🟡合歡山天氣、玉山天氣
根據氣象署資料顯示，玉山清晨降雪，約清晨6點前雪停，目前雖未繼續降雪，不過積雪深達1.5公分；南投合歡山也在今日迎來入冬第一場雪，武嶺亭及周邊山區雪白一片，積雪深度超過9公分，大批遊客也紛紛不顧寒冷上山就為了一睹美景。
玉山今日白天氣溫約3度、體感溫度0度，降雨機率高達50％，接近傍晚溫度會再下降，太陽下山時間溫度下探零下負1度，不過要注意是，越晚水氣越少，屆時降雪機率也會比較低。
合歡山武嶺目前溫度為攝氏0.3度，體感溫度零下負1度，降雨機率高，目前積雪累積超過9公分，不過越晚水氣越少，若想要看降雪的美景，建議早點上山追雪。
🟡高山即時影像鏡頭！免出門就能賞雪
📍合歡山武嶺亭即時影像（連結直接點）
📍合歡山莊雪厚標尺即時影像（連結直接點）
📍合歡山遊客服務中心即時影像（連結直接點）
📍太平山即時影像（連結直接點）
📍玉山 排雲登山服務中心（連結直接點）
📍即時監視影像（連結直接點）
🟡雪、冰霰、霜與霧淞差別是什麼？
根據中央氣象署說明，雪、霰、霜與霧淞都是「固態水」也就是冰，只是因為形成過程不同，因而出現不同名稱。
天空降下的雪、冰霰
雪成因：氣態變固態，雲中的氣態水在冰晶表面凝華（氣態直接形成固態），氣態直接轉固態，一層層堆疊而成。結構上具有規則的結晶構造，如六角形、扇狀、針狀等。
冰霰成因：液態變固態，雲中的過冷水滴，低於0度但未結冰的水，接觸到冰晶或塵埃時，瞬間凍結成冰粒。 沒有結晶構造，呈球粒狀或圓錐狀，質地比雪鬆散、容易裂解，掉落速度比雪快。
地面結成的霜、霧淞
霜成因：氣態變固態，空氣中的水氣遇到低於零度且低於霜點的物體表面，直接凝華成冰。 通常發生在晴朗無風或微風的夜晚，外觀片狀或樹枝狀。
霧淞成因：液態變固態，過冷水滴為主的霧氣，隨風吹動碰到物體如樹枝表面而凍結。任何時間皆可發生，通常需伴隨空氣流動，將霧氣帶到物體上。 雖然外觀常與霜相似，但霧淞密度較大、質地較硬，是由分散的冰粒構成。
資料來源：中央氣象署
