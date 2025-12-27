我是廣告 請繼續往下閱讀

近日中國網路傳聞，河北省保定市出現實體店鋪關門潮，有民眾聲稱是為了躲避市場監督管理局的檢查及罰款，還有人調侃說是地方政府缺錢，準備拿商家當提款機。根據《大紀元》報導，網路上流傳的影片顯示，保定商業街空蕩蕩，店鋪集體關門，有商家抱怨，本來做生意就不好做：「休息吧，這年頭太難了。」當地1名微博大V「保定話裡話外」聲稱，關閉的店鋪有超商、五金店、餐廳、理髮店、甚至還有足療店和手機貼膜店等等，更過分的是一些大型菜市場也關門了，導致人們買菜都成了問題。X帳號「李老師不是你老師」在分享相關影像時，也打下：「12月25日，河北保定。 因政府宣布今明兩天進行市場集中檢查。 為了不被罰款，全城商家選擇集體停業罷市。」至於關門原因，眾說紛紜，有人說是因為上級要檢查，商家害怕並質疑政府動機：「合格不合格到底誰說了算」、「是不是年底相關部門資金緊張，就想通過罰款臨時解決，殺雞取卵」、「年底了，任務還沒完成吧」、「顯然是保定政府沒錢了，直接找商家取款，但商家也不客氣，直接全關」。分析指出，不管真正的原因到底是什麼，這麼多店鋪關閉、商業街蕭條，都是很不正常的，很容易讓人懷疑當地的營商環境不佳。