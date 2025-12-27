我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會日前三讀通過停砍公教人員年金法案，行政院長卓榮泰26日表示，憲法法庭已經恢復正常運作，等總統府的咨文到之後，行政院會履行義務跟責任，副署讓它生效，也會即刻送請大法官解釋。全國公務人員協會前理事長李來希說，年金砍不砍是立法問題，總不能說砍退休金合憲，停止持續砍退休金違憲吧？李來希表示，停砍年金法案三讀後，行政院多次對外放話稱院長不會副署，但相關發展「一如預期」。他指出，依照憲政體制，立法院通過的法案，總統沒有不公布的可能，行政院長也沒有不副署的空間，「頂多就只是拖延或拒絕執行而已」。他強調，如今行政院長決定副署、總統也將如期公布法案，僅是循警察人事條例修法案例，聲請釋憲並暫緩執行。李來希進一步指出，《警察人事條例》修正案與公教人員退撫法案在本質上並不相同。他說，《警察人事條例》修法涉及提高所得替代率，需增加預算支應，且在同一制度與基金下，獨厚警消人員，恐有違反憲法平等原則疑慮；但公教退撫法案「只是停止逐年遞減退撫所得，沒有增加所得」，政府不需另編預算，也不違反《預算法》，且在職與退休人員一體適用，「沒有任何平等原則的疑慮」。針對憲法法庭可能重啟釋憲審理，李來希表示，現任8位大法官正是當年年改釋憲案件的審理者，曾主張年金改革符合社會公益，砍退休金合憲。他質疑，同樣議題、同樣法官，「總不能說砍退休金合憲，停止繼續砍退休金卻違憲吧？」他直言，退休金是否持續被砍，不僅是立法政策問題，也是權利是非問題，最終只能「等著看」，並感嘆若結果翻轉，「那就只能靠未來的選舉定生死」。