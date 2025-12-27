我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台中市長參選人何欣純今為「台中青純力培力營」開場，會前受訪時，媒體問及是否辭掉立委拚選戰？她尷尬表示目前還沒想到，未來再看看。一旁的立委蔡其昌秒救場，表示以前他常被問這題「現在可以先問問江副院長」。何欣純今（27）日在台中市翔園航太研習園區舉行為期2天的台中青純力培力營，首日邀請綠委蔡其昌、蔡英文辦公室主任施克和、陸委會副主委梁文傑等人，有近百位18歲至40歲青年參與，由身兼中職會長的蔡其昌以「可以不要聊政治嗎」開場。會前何欣純受訪，被問及是否將身兼兩職參選，或請辭全心投入選戰？何欣純尷尬地回應，這個議題她還沒想到，未來看怎麼樣再說。媒體正要追問時，3年前以立法院副院長身份對戰盧秀燕的蔡其昌，主動出面救場，表示自己以前也一直被問這題，至於現在「可以先問問江副院長」。立法院副院長江啟臣在台中有藍委楊瓊瓔和他競爭下屆市長黨內初選、在台北有其他人對副院長寶座虎視耽耽。今天他為中央委員選舉到國民黨台中市黨部投票，受訪時表示，大家都準備好要全力一搏，對於黨內焦慮心情可以理解，希望黨中央儘速進行相關的黨內協調工作。