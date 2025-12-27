我是廣告 請繼續往下閱讀

Threads 驚現「最和諧撞衫」 電梯內 5 人默契滿分

內行認證：比羽絨外套更有型！「絎縫」工法成關鍵

▲近年來復古潮流席捲時尚圈，讓「老奶奶風」絎縫外套再度成為最熱門的時尚單品。（圖／lativ官網）

官網已售罄！想入手還有這些「類似款」

▲UNIQLO也有出類似的絎縫外套。（圖／台灣UNIQLO官網）

寒流一波接一波，走在台灣街頭，羽絨外套幾乎成為國民制服，但近期有網友分享一張震撼畫面，主角竟然不是大眾熟悉的 UNIQLO。一名網友在社群平台 Threads 撞衫 現場直擊，同一部電梯內竟有 5 名路人不約而同穿著同款外套，不僅沒有尷尬感，反而引發網友瘋狂敲碗詢問。內行人一看便認出，這正是近期在社群爆紅的 無印良品外套，大讚其設計比傳統羽絨服更顯瘦、有型。日前一名網友在 Threads 發文，貼出一張令人驚嘆的照片。照片中狹窄的電梯空間內，竟有 5 位民眾不約而同地穿著設計一模一樣的外套，僅在顏色上有黑、米、墨綠等差異。原 PO 驚呼：「這機率到底有多高？」這篇貼文隨即引發破萬人按讚，網友紛紛留言：「這不是撞衫，這是某種神祕組織的制服吧？」、「視覺效果好療癒」、「真別說！」、「總覺得這個是把」。與以往大眾認知的國民品牌不同，這次大家討論的焦點不再是 UNIQLO 羽絨外套，而是來自日本品牌無印良品的 MUJI 絎縫外套。為什麼這款外套能打敗眾多品牌脫穎而出？內行網友指出，這款 鋪棉刺縫外套 採用了近年時尚圈極受歡迎的「絎（ㄏㄥˋ）縫」技術。事實上，，主打透過縫紉技術將外層布料與填充物緊密貼合，使厚度均勻分布。與一般蓬鬆如「米其林寶寶」的羽絨服相比，絎縫設計透過精緻的幾何縫線固定鋪棉，既能維持體溫，又不會增加體視覺上的體積，非常適合多層次穿搭。不少穿搭部落客表示，台灣冬季氣候屬於濕冷，這類外套輕巧好收納，且造型簡約，無論是搭配文青感的長裙，還是俐落的牛仔褲，都能展現出日系洗鍊感，這也是為什麼這款無印良品外套被評價為「比羽絨服更有質感」的核心原因。然而，想要入手這件「神級外套」的讀者可能要失望了。根據記者實際上無印官網查看，無印良品官網目前該系列商品幾乎呈現「售罄」狀態，無論是熱門的墨綠色還是百搭米色，全尺寸皆顯示無法購買。據悉，這款外套因其高 CP 值與穿搭靈活性，早已是日本、台灣門市的熱銷款。如今在社群媒體的推波助瀾下，熱度更上一層樓。若近期有保暖需求卻買不到 MUJI 款式的民眾，內行穿搭客也建議可以考慮其他品牌，如，皆有推出類似的絎縫外套。雖然細節略有不同，但同樣能穿出今年秋冬最流行的輕盈時髦感。