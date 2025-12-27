小煜（楊奇煜）從節目《模范棒棒堂》發跡，月初宣布和老婆言言已經離婚3個月，讓許多粉絲震驚不已，小煜也多次PO出育兒影片，近來適逢聖誕節，言言也分享一家人的日常，直呼雖然離婚了，但對家人的愛不變，也揭露離婚原因，是想用更健康的方式生活、更穩定的心守護家人的成長。
言言曝光和小煜互動 離婚仍是有愛的家庭
言言昨（26）日在IG分享一家人聚在一起玩遊戲的影片，只見她和小煜互動自然，她直言雖然離婚了，但對家人的愛不變，「我們選擇分開，是因為想用更健康的方式生活，也希望用更穩定的心，繼續守護你們的成長」。
言言也感謝家庭的每一位成員以及長輩，願意包容和理解以及體諒他們的決定，「因為你們的支持，這依然是一個充滿愛的家庭。」
回顧小煜5年婚姻情路 言言1舉動讓他動心
小煜的前妻言言本職為護理師，雖然外型甜美、身材火辣，但並非藝人，因此兩人交往初期只能低調往來。小煜曾透露，對言言動心是源於女方的陪伴；兩人在朋友聚會上認識，原本只是單純交換聯絡方式，但後來言言南下高雄看他演舞台劇，兩顆心才慢慢越走越近。
小煜更透露，在交往的1年多期間，言言只要一有空就會陪他去探視生病的奶奶，在小煜爺爺住院時也主動幫忙照顧，無奈爺爺、奶奶最終相繼離世。小煜直言，當時言言陪他一起度過低潮，他才因此認定言言就是那個對的人。
言言IG全文
雖然離婚了
但我們對孩子的愛不變
我們依然是孩子的爸爸與媽媽
這一點
從來沒有改變
孩子也許會困惑、會不安
會擔心是不是少了一份愛
但我們想讓你知道
你們得到的愛，從未減少一分
我們選擇分開
是因為想用更健康的方式生活
也希望用更穩定的心
繼續守護你們的成長
那份愛
會用不同的方式存在
卻同樣深、同樣真
也謝謝這個家庭裡的每一位成員
無論是親人、朋友，還是關心我們的長輩
願意包容、理解，並給予體諒
因為你們的支持
這依然是一個充滿愛的家庭
2025聖誕節快樂🎄
