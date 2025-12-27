我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高山一實在社群發佈離婚消息。（圖／IG@takayama.kazumi.official）

日本女團乃木坂46前成員高山一實去年七夕（七月七日）宣布和YouTuber「QuizKnock」成員福良拳結婚，沒想到這段婚姻只過了1年4個月，兩人今（27）日就宣布離婚，透露這是經過許多正面討論後才做下的重大決定。高山一實在離婚聲明中表示，「結婚時收到了許多溫暖祝福，現在卻走到分開的結果，為此感到很抱歉」，她透露未來會繼續努力在演藝活動中，希望能夠獲得外界溫暖的支持；福良拳則透露未來會像過去一樣努力工作，希望大家繼續支持。高山一實和福良拳去年7月7日（七夕）當天公開結婚消息，不過婚姻只維持不到一年半就告終根據《體育日本》報導，兩人在11月前後就已經完成離婚手續，令許多支持這段感情的粉絲感到可惜。身為前女團偶像的高山一實因為熱愛解謎，因此本來就是YouTube頻道「QuizKnock」的忠實粉絲，愛解謎的她碰上了福良拳自然而然成為了戀人，兩人宣布結婚消息時，甚至讓粉絲邊看結婚公告邊解謎，婚後兩人也時常在頻道公開解謎日常，讓許多粉絲看得津津樂道，可是的是這段感情未能天長地久，最後兩人分道揚鑣。