▲今（27）日至明晨，台中天氣為多雲短暫雨，今晚降雨機率為30％，溫度18度至22度，體感溫度14度至23度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲台中整體天氣偏穩定，降雨機率普遍不高，大多數時間都適合外出走走。（圖／翻攝自中央氣象署cwa.gov.tw）

▲華語搖滾天團「五月天」於12月27-28-31日及2026年1月1-3-4日在台中洲際棒球場舉辦(圖／新聞局提供2025.11.15)

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場，將於今（27）日起在洲際棒球場開唱，共計有6場演出，台中整體天氣偏穩定，降雨機率普遍不高，大多數時間都適合外出走走，不過跨年雲量稍增，降雨機率略提高，跨年與元旦可以備一把輕便雨具以防萬一。中央氣象署預報指出今（27）日至明晨，台中天氣為多雲短暫雨，今晚降雨機率為30％，溫度18度至22度，體感溫度14度至23度，感覺寒冷至舒適。週日（28日）白天降雨機率則為20％，氣溫為14度至23度，體感溫度為攝氏14度至23度。◾ 12月29日：晴時多雲，降雨機率偏低，氣溫約攝氏16度至25度，體感溫度約17度至27度。◾ 12月30日：白天多雲，降雨機率低，氣溫約攝氏16度至23度，體感溫度約 17度至24度，雲量略增但天氣仍乾爽。◾ 12月31日：晴時多雲，降雨機率仍低，氣溫約攝氏16度至23度，體感溫度約 17度至25度，夜間體感偏冷，跨年外出注意保暖。◾ 1月1日：多雲時晴，降雨機率偏低，氣溫約 攝氏16度至24度，體感溫度約 16度至25度，早晚偏涼。台中洲際棒球場2025年12月27日 (六) 、12月28日 (日)、12月31日 (三)2026年01月01日 (四) 、 01月03日 (六) ·、01月04日 (日)。※ 實際開演時間以現場為主