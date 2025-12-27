在房價高攀的當代社會，「擁房」曾是富有的象徵，如今卻可能成為束縛晚年生活的枷鎖。韓國最新統計顯示，50 多歲族群正陷入「窮得只剩下房子」的詭譎困境。雖然名下資產平均高達 8.1 億韓元（約新台幣 1900 萬元），但高達 75% 的資產被鎖在房地產中，導致這群看似優渥的中年人，在面臨收入中斷後，陷入嚴重的現金荒，甚至出現住豪宅卻只能吃泡麵省錢的極端現象。
📍重點摘要
豪宅裡的飢餓：坐擁 30 億資產卻天天吃泡麵
根據韓國大型入口網站「 Nate 」報導，在首爾市中心擁有一間價值 29 億韓元（約新台幣 6800 萬元）豪宅的金先生，理應是眾人稱羨的成功人士，但 58 歲退休後的他，生活卻不如想像中優渥。受限於高昂的房屋持有稅，以及房地產市場冷清帶來的資產流動性危機，金先生無法順利變現房屋，為了維持生活支柱，他無奈感嘆：「我住著將近 30 億元的房子，但午餐卻只能吃泡麵度日。」
流動性陷阱：全韓前 1% 富豪竟靠貸款度日
這並非個案。另一位名下資產同樣高達 30 億韓元（約新台幣7000萬元）的朴先生，儘管帳面數字位居全韓前 1%，但在失業三年後，卻必須仰賴信用貸款支付日常開銷，每年消耗本金高達一億韓元。這種「抱著金飯碗餓死」的現狀，凸顯了過度依賴不動產而忽略退休現金流規劃的致命傷。
迷思與風險：以房養老並非晚年萬靈丹
不少人期望透過年金制度來解決困境，但實務上「以房養老」缺點也逐漸浮現，包含年金領取額度可能跟不上通膨速度、房屋價值重估風險，以及高昂的遺產稅費負擔等，使得許多擁房族在「賣房」與「留房」之間痛苦掙扎，最終仍難逃現金拮据的命運。
神話破滅：2026 稅制變局前的轉型警示
報導中專家指出，韓國社會長期迷信「房產必勝」，導致民眾將一生積蓄投入房市。隨著 韓國房價 2026 年可能迎來新的稅制調整與市場波動，若不及早將無法產生收益的房產轉換為流動資金，晚年生活品質將岌岌可危。對於台灣同樣面臨高房價的中年族群而言，這無疑是一個深刻的警示：資產的價值不在於數字的大小，而在於是否能隨時支應你的生活。
資料來源：Nate
- 資產結構失衡：50 代族群資產高度集中於不動產，缺乏靈活現金流。
- 流動性危機：高額交易稅與房市停滯，導致「資產富、口袋窮」。
- 神話破滅：專家警告「不動產必勝」觀念必須翻轉，應及早進行資產重組。
- 稅制觀望：市場關注 韓國房價 2026 可能面臨的稅制變化，建議提早因應。
