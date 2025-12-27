我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨2026高雄市長初選倒數，有意參選的立委賴瑞隆，8歲兒捲入校園霸凌風波，賴瑞隆與對方家長於今（27）日發布共同聲明，強調該事件經學校法定機制釐清後認定是孩子間的衝突而非霸凌案，桃園市議員詹江村隨即發文抨擊，質疑「有權有勢的小孩，就算霸凌也可以變成不是霸凌。」根據賴瑞隆與對方家長發布3點聲明指出，該起校園事件已於12月20日依學校機制完成溝通，並非媒體所描述的霸凌案。聲明中強調，部分媒體與網路言論過度渲染、甚至以「霸凌」定調，已對孩子造成傷害，誠摯期盼社會大眾能以審慎態度看待校園事件，給予孩子被保護的空間，避免不正確的訊息造成二度傷害。桃園市議員詹江村卻對此結果不以為然，反諷賴瑞隆是「最壞示範」，傳聞中涉及脫同學褲子、一路追打並將人堵在廁所長達12分鐘等行為，即便事實如此卻能透過共同聲明化解，質疑是因為有權有勢，才能將霸凌定義變成是衝突。他痛批，這種作法形同告訴社會大眾只要擁有權勢，任何霸凌行為都能被抹平，對此結果表達強烈不滿。