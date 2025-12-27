我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏宇童發文透露孫協志默默把兩人被雨弄髒的鞋都擦乾淨。（圖／夏宇童FB）

37歲藝人夏宇童與大10歲的孫協志交往多年後，於今年3月登記結婚，並在12月初證實將在明年2月14日西洋情人節補辦婚宴。而在昨（26）日，夏宇童大方放閃孫協志，透露前一天下一整天的雨，把兩人鞋子都弄髒，不料在自己洗澡時，孫協志默默把老婆鞋子都擦乾淨，讓她感動直呼：「人生最美的風景，其實就是你」，還搞笑喊話大家不要對自己的肉麻不舒服。夏宇童在昨日PO出與孫協志的鞋子合照、以及孫協志的女友視角獨照，透露因為前一天下了整天的雨，所以把鞋子都弄髒，不料隔天穿鞋時，鞋子竟是乾淨的，「這才知道，原來在我洗澡的時候，協志已經默默把我跟他的鞋子，一雙一雙都擦好了」。夏宇童也透露跟老公約會的一天行程放閃，「這一天就要過完了，看了美景、吃了美食，但這件對你來說的日常小事，卻一直留在我心裡，讓我覺得，人生最美的風景，其實就是你」。最後還搞笑喊話大家：「對我肉麻 (大家鼻要不蘇湖），因為我真的開心、真的珍惜」，簡單的日常生活，就流露出滿滿甜蜜。孫協志和夏宇童交往6年後，於今年3月宣布登記結婚的好消息，由於兩人過去對於緋聞都以「朋友」相稱，突然結婚又說已經交往6年，讓許多人都感到非常驚訝，但也開心為兩人獻上祝福。孫協志也在宣布婚訊後，告白「孫太太」夏宇童，「她救了我，是徹（澈）底地拯救了我的靈魂」，甜言蜜語和過去不肯認愛的態度判若兩人。孫協志還說，「能有一個懂你的人在身邊，陪你走遍世界，便是人生最美好的事」。而兩人將於明年2月14日補辦婚宴。