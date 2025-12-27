我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂炯昌攝）

▲民眾黨主席黃國昌與妻子高翔（左二）。（圖／記者呂炯昌攝）

民眾黨前主席柯文哲涉及台北市長任內京華城容積率弊案、總統大選期間政治獻金案，在羈押近一年後，今年9月以7000萬交保。民眾黨主席黃國昌今（27）日下午在新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，成為正式參選新北市長的起手式。柯文哲今日為黃國昌造勢助講，成為柯文哲交保後首場參加的造勢活動，他感謝黃國昌勇於承擔接下黨主席，讓民眾黨能走得更遠。柯文哲表示，他被羈押4個月以後，短暫交保的幾天中，在1月1日他召集了「臨時中央委員會」，會議上請辭台灣民眾黨主席，並拜託黃國昌接任。從那天開始，他需要扛起台灣民眾黨，被迫上第一線衝鋒陷陣。柯文哲說，這是黃國昌「承擔」的開始。當時我跟他說，北檢一直抗告，看起來民進黨政府是一定要羈押他。他第一次被羈押4個月都沒有抗告，「我想說就讓你們查，查清楚以後應該就會放我出來。結果4個月羈押完畢，找不到任何證據。而且起訴之後，法官裁定交保，北檢還是一直抗告，非要把我關起來不可，那時我才知道這不是法律案件，這是政治案件」，柯文哲說，「我都忘了我自己講過的話，不要低估民進黨無恥的程度。他們的目的不只是要消滅柯文哲，還要消滅台灣民眾黨。」柯文哲表示，他告訴黃國昌「台灣民眾黨不能因為柯文哲的官司被拖垮，我必須要辭掉黨主席。現在也只有你可以扛起來。」為什麼會拜託黃國昌，就是因為他會「承擔」。柯文哲說，當黃國昌重新回到立法院，他發現黃國昌對於自己的工作有很清楚的進度安排，像是「國會改革法案」、「不法關說罪」、「棄保潛逃罪」等等，他很認真的一條一條去執行，就算他被一堆青鳥側翼攻擊，青島東路都是他的靈堂，網路上一堆抹黑、攻擊。但他沒有退縮。他一場一場記者會說清楚，一條一條法律條文解釋，那不是為了他自己。說實話，那些改革法案不會讓黃國昌得到掌聲，但他還是做了，因為他知道，如果他不做，也不會有人去做。柯文哲提到，第一個承擔是承擔罵名，即使做了會被攻擊，但是他還是做了應該做的事。第二個承擔，在團隊最困難的時候，他承擔團體的責任。2024年8月我們被追打政治獻金申報有錯誤，最後我們整理好資料，8月12日出來開記者會那一天，黃國昌其實剛剛動完一個手術，他應該要在醫院休息，他大可以說生病不能出席，可是他選擇出院，和我站在一起召開記者會、鞠躬道歉。「成功的時候朋友認識你，失敗的時候你認識朋友」，黃國昌讓我看到他勇於分擔團隊的困難危險。柯文哲說，2023年他加入民眾黨的時候，他說他不碰黨務，因為他覺得自己不太會處理人事。他可以選擇只當立法院戰神，維持聲量，也維持自己的高度與安全距離，但他沒有。在台灣民眾黨最危險的時候，他承擔責任，站在第一線承擔各種攻擊。柯文哲說，第三個承擔是辛苦的帶領團隊。民眾黨在他被羈押之後，外界唱衰、內部焦慮、支持者不安，所有壓力同時湧上來。那是每天被情緒勒索、雜務纏身、不管做什麼都沒有人會替你鼓掌的時候。但黃國昌從黨主席選舉開始，透過辯論、辦活動，凝聚支持者。他告訴大家民眾黨不是為了某一個人存在，而是為了一個價值、是台灣穩健的中間路線。民眾黨絕對不能散掉，如果我們瓦解了，台灣好不容易出現的第三勢力、就會迅速泡沫，這會影響台灣未來的發展。柯文哲稱讚黃國昌從來沒有選擇輕鬆。他撐住懷疑，撐住攻擊，撐住那種沒有人能替你分擔的孤獨。當我被羈押、不能說話的時候，他替民眾黨說話；當我不能站在第一線的時候，他頂上去。每一件事，都不是他原本的工作，但每一件事，他都接了下來，而且努力的做到最好，那就是承擔。承擔不是喊口號，不是開記者會說「我來負責」。承擔是不是不怕，而是你明明知道有危險，但是因為他應該做，所以就做了，即使會被打、被罵、被貼標籤，但你沒有後退一步。柯文哲說，黃國昌不是因為準備好了才承擔，而是因為情況危急，沒有人可以替代，他選擇勇敢的扛起來。最後，柯文哲表示，他相信黃國昌的毅力、他的執行力、他的正直誠信，會讓新北市很不一樣。黃國昌是一個有信念、勇於承擔的人。他不會因為短期利益而犧牲長期利益，不會因為少數人的利益而犧牲了多數人的利益。不會因為政黨利益而犧牲國家的利益。他會給新北市帶來全新的發展、全新的未來。民眾黨今日下午在新北市新莊宏匯廣場舉行「為新北應援× DO THE BEST」活動，為民眾黨主席黃國昌參選新北市長造勢，包括民眾黨立委麥玉珍、林憶君、林國成、陳昭姿、新北市議員陳明義、新竹市副市長邱臣遠等人參加，黃國昌的妻子高翔、柯文哲的妻子陳佩琪也上台唱歌造勢。