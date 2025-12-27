我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌今（27）日在舉辦「為新北應援」活動，被視為參選新北長起手式，而台北市長柯文哲也將出席力挺。對此，代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧受訪時說，從她參選以來，一直認為是面對一對一的選戰，更以爭取過半民眾認同為目標。蘇巧慧今前往新北市三重區參加三重天后宮廟慶活動，並接受媒體訪問。蘇巧慧說，自參選以來，一直都朝向以一場一對一的選戰努力，最大目標就是要爭取過半認同，同時也讓民進黨新北市議員參選人全壘打，為達成目標，她會勤走基層、握遍每一雙手，讓更多的人認識議員參選人，一起讓新北市成為更好的城市。此外，蘇巧慧近日在網路節目專訪中提到，「水獺阿公」是加分，但是「蘇貞昌」對她來說是壓力。蘇巧慧說，蘇貞昌當時讓台北縣脫胎換骨，很多人印象深刻，今日便有中和鄉親告訴她，「你父親做很好，你父親做事讓中和都不會再淹水」，三重部分，則有二重疏洪道從髒亂變美麗，這讓大家都有感。蘇巧慧說，「現在輪到我們要準備上場」，她期勉用經驗、能力，與經驗十足、能力強的黨籍市議員等團隊同仁一起努力，讓市政一棒接一棒，讓新北更好。