國民黨前投資管理會主委劉泰英，最新出版的口述歷史回憶錄中，披露當年某財團從日本匯出3億美元要給「台灣之子」（意指前總統陳水扁），陳水扁因擔心國內財產遭沒收，將這筆巨款及部分房產登記在昔日老部下「Y先生」名下；未料20年追溯期過後，陳水扁欲索回這筆資金，卻遭對方攔胡，對此陳水扁反擊，公開與關鍵人物「Y先生」，知名貿易公司董事長余金寶的對話截圖自清。劉泰英在書中指出，當時因陳水扁在瑞士的資產被沒收，擔心國內房產也難保，便緊急將這筆款項及房子過戶給一位「Y姓老部下」並存在日本，也因此成功躲過檢調單位對瑞士資產外的進一步查緝。陳水扁今（27）日發文直接點名「Y先生」就是知名貿易公司董事長余金寶，並主動公開兩人的通訊軟體對話截圖，他在訊息中開門見山詢問余金寶，有關劉泰英所提的「3億美元存放在日本、開口索回卻遭拒」等內容是否屬實，余金寶在對話中表示「完全沒這回事」，否認所謂攔胡百億傭金的指控。