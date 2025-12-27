隨著秋冬草莓季來臨！7-11草莓口味霜淇淋也要回歸了，1月霜淇淋新口味將推出「甘王草莓卡士達」，本次與台灣知名烘焙品牌「亞尼克菓子工坊」聯名，且還可加價10元升級泡芙款霜淇淋。官方預計1月7日開賣新口味，不過按照往例都會有門市提早換新原料，想搶第一波嚐鮮的可以多找幾間門市！且7-11自1月2日至4日，五六日限定使用指定支付方式，還可享有霜淇淋買一送一。
7-11草莓霜淇淋回歸了！一月新口味「甘王草莓卡士達」聯名亞尼克
7-11霜淇淋要回歸了！根據店員提早爆料指出，1月霜淇淋將推出「甘王草莓卡士達」，且團購冠軍生乳捲品牌亞尼克，還可加價10元升級泡芙款霜淇淋，日本甘王草莓搭上香濃卡士達，滿滿草莓香氣超濃郁，滿足喜愛草莓的饕客，新口味傳官方預計1月7日開賣，不過按照往例，會有部門門市提早換上新口味，想要嚐鮮得可以碰碰運氣，不過實際口味仍待官方公開為準。7-11電子地圖一鍵查詢哪間門市有賣霜淇淋。
事實上，7-11每年草莓季都會推出草莓霜淇淋冰淇淋，2024年1月是與「法朋烘焙甜點坊」聯名合作推出「草華開運霜饗」霜淇淋，2025年則是「韓國草莓巴斯克霜淇淋」，甜美果香與奶香交錯融合，是相當受歡迎的霜淇淋口味之一。
7-11元旦霜淇淋買一送一！思樂冰10元多一杯
7-11自2026年1月1日至6日連續六天推出新年慶優惠活動，除了思樂冰、霜淇淋10元多一件外，購買全店指定商品每滿222元送20元購物金，且五六日（2日至4日）使用指定支付方式，可享霜淇淋有買一送一優惠。
📍門市｜1月1日起至1月6日
◾思樂冰第2件10元
◾雪淋霜霜淇淋第2件10元
◾酷聖霜霜淇淋第2件10元
◾icash2.0、icash Pay支付，霜淇淋買一送一（限1/2、1/3、1/4）
🟡全家霜淇淋奶昔買一送一
全家便利商店本週雖沒有霜淇淋優惠，不過12月28日前有霜淇淋奶昔買一送一，還有酷繽沙也半價優惠。
📍門市｜12月25日至12月28日
◾FMC 牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC天然水2.2L買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心 辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾Gery厚醬起司蘇打餅買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽沙 經典黑炫咖啡／牛奶酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
資料來源：7-11、全家
我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11霜淇淋要回歸了！根據店員提早爆料指出，1月霜淇淋將推出「甘王草莓卡士達」，且團購冠軍生乳捲品牌亞尼克，還可加價10元升級泡芙款霜淇淋，日本甘王草莓搭上香濃卡士達，滿滿草莓香氣超濃郁，滿足喜愛草莓的饕客，新口味傳官方預計1月7日開賣，不過按照往例，會有部門門市提早換上新口味，想要嚐鮮得可以碰碰運氣，不過實際口味仍待官方公開為準。7-11電子地圖一鍵查詢哪間門市有賣霜淇淋。
事實上，7-11每年草莓季都會推出草莓霜淇淋冰淇淋，2024年1月是與「法朋烘焙甜點坊」聯名合作推出「草華開運霜饗」霜淇淋，2025年則是「韓國草莓巴斯克霜淇淋」，甜美果香與奶香交錯融合，是相當受歡迎的霜淇淋口味之一。
7-11自2026年1月1日至6日連續六天推出新年慶優惠活動，除了思樂冰、霜淇淋10元多一件外，購買全店指定商品每滿222元送20元購物金，且五六日（2日至4日）使用指定支付方式，可享霜淇淋有買一送一優惠。
📍門市｜1月1日起至1月6日
◾思樂冰第2件10元
◾雪淋霜霜淇淋第2件10元
◾酷聖霜霜淇淋第2件10元
◾icash2.0、icash Pay支付，霜淇淋買一送一（限1/2、1/3、1/4）
全家便利商店本週雖沒有霜淇淋優惠，不過12月28日前有霜淇淋奶昔買一送一，還有酷繽沙也半價優惠。
📍門市｜12月25日至12月28日
◾FMC 牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC天然水2.2L買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心 辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾Gery厚醬起司蘇打餅買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽沙 經典黑炫咖啡／牛奶酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）