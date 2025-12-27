中央氣象署表示，明（27）日冷空氣減弱，雨區縮減，北海岸、宜蘭仍有較大雨勢，不過天氣剛好沒兩天，下週二（30日）東北季風又增強，北部、東北部轉濕涼天氣，雖降溫沒有這波猛，不過濕涼天氣持續到下週六，且接下來還有更強冷空氣帶來明顯降溫，不過後期預報仍有變數，冷空氣強度需要進一步觀察。
跨年、元旦北東有雨！濕涼天氣持續到下週六
中央氣象署預報指出，明後兩天冷氣團減弱，氣溫慢慢回升，水氣減少，不過北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭有較大雨勢；下週一雨區近一步縮小，桃園以北、東半部、恆春半島局部短暫雨，宜蘭、北海岸要留意較大雨勢。
下週二（30日）東北季風稍增強影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，且影響持續到下週六（3日）。持續的天氣型態持續約5天，也代表北台灣將在雨中迎接2026年，提醒民眾外出跨年記得攜帶雨具。
跨年、元旦略降溫！下一波強冷空氣在路上了
未來溫度趨勢，明後兩天北部、宜蘭氣溫回升，高溫可達20度，中南部約25度，清晨夜晚各地低溫13度至16度，尤其中南部要留意日夜溫差。下週一將是天氣最好的一天，各地高溫可達22度至25度。
下週二東北季風增強，北部、宜蘭高溫略降，約攝氏18度至20度，低溫攝氏15度至18度，相似的天氣型態持續到1月3日。下一波更強冷空氣預期在1月上旬影響台灣，屆時將會有明顯降溫，不過後期預報仍有變數，冷空氣強度需要進一步觀察。
