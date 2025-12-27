我是廣告 請繼續往下閱讀

中龍鋼鐵公司攜手恒心社福基金會、金緯教育基金會於今(27)日，在台中市龍井區公所前廣場，共同舉辦多語台灣、英語友善多元教育推廣園遊會活動，展現龍井區各級學校全面推動英語教育的決心。中龍鋼鐵公司攜手恒心社福基金會、金緯教育基金會共同舉辦多語台灣、英語友善多元教育推廣園遊會活動，是由中龍鋼鐵公司董事長呂紹榮、恒心社福基金會董事長顏寬恒、金緯教育基金會董事長林孟令共同主持，金緯教育基金會執行長賴鴻毅、台中市政府教育局副局長郭明洲、龍井區區長何宜真，以及龍井區各里里長、各級學校師生、家長會長、志工隊及所有參與演出的學生家長與會。中龍鋼鐵公司董事長呂紹榮表示，多語台灣、英語友善多元教育推廣園遊會活動，已是連續第3年舉辦，活動內容由龍井區各級學校進行英語學習成果展演，今(114)年首次以戶外園遊會及闖關遊戲方式辦理，並結合聯合國公布的2030永續發展目標(SDGs)作為活動主軸，讓學生在學習英語的同時，也能認識全球永續發展的重要議題，以拓展國際視野。恒心社福基金會董事長顏寬恒說，希望藉由推動英語教育的方式，將英語學習紮根於孩子們的日常生活，在潛移默化中，培育優秀的語文能力，成為能和世界接軌的社會菁英，未來將持續致力於打造平等的教育環境、縮小教育資源的城鄉差距。金緯教育基金會董事長林孟令並說，金緯教育基金會長期關注龍井區學童英語教育之議題，從112年5月起，即偕同恒心社福基金會董事長顏寬恒陸續在龍井區各里巡迴舉辦推動英語教學座談會，並獲得學生家長的熱烈迴響。金緯教育基金會執行長賴鴻毅則說，教育是百年大計，孩子們更是國家未來的主人翁，良好的教育環境是社會發展不可缺少的重要基石，感謝所有教師們的用心付出與無私奉獻，讓孩子們可以更輕鬆地融入英語學習情境，金緯教育基金會未來仍將持續秉持這股關心地方教育的初衷，期盼能有更多的機會，與各界共同努力提升龍井區教育環境，創造更多的全國第一。今日活動在各校學生精彩的演出內容呈現出在英語學習環境中所獲得的成果，搏得在場嘉賓一致喝采，此外，各校亦精心設計豐富多元的闖關遊戲，透過活潑有趣的互動體驗，在教師與家長的陪伴引導下，不僅加深學生的學習印象，也促進親子情感交流，讓英語學習自然融入生活。中龍鋼鐵公司董事長呂紹榮指出，期望藉由學生們的活潑與創意，讓英語學習過程充滿歡樂，增加對英語學習的興趣和熱忱，進而鼓勵學生使用英語進行有效的溝通和表達，並搭配龍井區各校堅強的師資陣容，建構優質的多元教育環境，，期讓英語教育的種子遍地萌芽且成長茁壯，逐步發展成堅實穩健的教育體制，陪伴孩子們勇敢走向國際擁抱世界，為日後拓展國際視野奠定良好的基礎。