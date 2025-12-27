我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市長初選進入倒數，立委林岱樺「三山造勢」最終場回到政治起步的「起家厝」鳳山，主辦單位宣布現場突破10萬人。她強調25年立委生涯沒有靠派系、沒有靠山頭，勤懇服務「沒有一天私生活」，並高喊「市民最大咖」。談及父親、前鳳山市長林三郎時，林岱樺數度哽咽，表示父親任內為解決鳳山垃圾問題卻遭陷害入獄，至死未獲平反，感嘆父女是否要受同樣冤屈。林岱樺以父親遺訓「不怨命、不怨天」自勉，並提及新竹市長高虹安助理費案逆轉無罪判決，連喊三次「我是無罪的」，強調經過近一年封殺，反而證明她是最透明、最清白、最可以檢驗的市長候選人。他強調兩個月內從大岡山、大旗美到鳳山連辦三場造勢，是4名參選人中唯一這麼做的，她感嘆「同黨不同命」，批評其他參選人有派系、大咖站台，唯獨她受到檢調糟蹋，民調從領先被打平。林岱樺造勢牽動其他參選人佈局，原本不打算辦大型造勢的賴瑞隆轉彎，將於1月4日在鳳山同地點舉辦，邱議瑩確定1月10日加場挺進前鎮區，許智傑則持續掃街拜票。黨政人士分析，大型造勢考驗組織動員與資源整合能力，一旦有人率先成功把人叫出來，其他人若遲未回應，恐被解讀為基層動員不足。