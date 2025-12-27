我是廣告 請繼續往下閱讀

▲冬天躲進被窩還是冷到發抖，中醫師藍涵鐘表示，手腳冰冷不單是氣溫低，可能與體內陽氣不足或氣血循環不良有關。（圖／取自photoAC）

手腳冰冷、穿再多都冷！分「陽氣不足、氣血受阻」兩大類

▲手腳冰冷、經痛反覆發作，可能不是單純怕冷，女性若屬陽氣不足的「虛證」體質，容易出現怕冷、疲倦、月經量少或經痛。（示意圖／取自photoAC）

▲規律進行快走、瑜伽等有氧運動，有助疏肝理氣、促進循環，讓鬱熱排出、手腳自然暖起來。（圖／Shutterstock）

中醫教自救小撇步「3穴位＋2食補」，改善手腳冰冷

▲關元穴在肚臍往下約三指寬的地方。（圖／馬光中醫提供）

▲中脘穴在肚臍往上約四指寬的地方。（圖／馬光中醫提供）

▲大椎穴是低頭時，脖子後面最高的那一節骨頭下方。（圖／馬光中醫提供）

▲中醫師推薦入冬必備茶飲及藥膳食補。（圖／馬光中醫提供）

▲亞灣馬光中醫診所藍涵鐘醫師。（圖／馬光中醫提供）

冬天氣溫明顯下降，不少民眾一到冬天就出現手腳冰冷、怎麼穿都不暖的困擾。中醫師藍涵鐘表示，藍涵鐘提醒，唯有分清體質、對症調養，才能真正改善手腳冰冷，讓身體重新暖起來。近期氣溫有感降溫，跨年夜也有冷空氣攪局。「手腳冰冷」是許多人入冬的一大困擾，手像冰棒、腳像冰塊，晚上睡覺得先在被窩裡「預熱」半天才能睡著。有人以為這只是氣溫低的關係，亞灣馬光中醫診所藍涵鐘醫師表示，從中醫的角度來看，其實造成常常覺得手腳冰冷的狀況不外乎兩種：是陽氣不足，不管衣服怎麼穿都還是覺得冷的「虛證」，還是氣血受阻，循環不良導致氣血沒辦法輸送到手腳的「實證」？中醫認為「陽主溫煦、陰主滋潤」，兩者平衡身體才能溫和順暢。當陽氣虛弱、推動無力時，陰血就像枯竭的溪流，無法充分地去溫暖四肢末梢，這才造成手腳冰冷的症狀，也就是體內的火種太弱、氣血推動力不足。◾手腳冰冷而且怕冷、怕風◾臉色蒼白、精神疲倦◾腰痠、腹瀉、容易頻尿◾女生月經量少或經痛這類人屬於俗話說的「冷底」體質，中醫治療以「溫陽補氣、養血通絡」為原則。多吃溫熱性食物，如老薑、蔥白、桂圓、紅棗、牛肉。虛寒型的人最忌吃冰，冷飲、冰品、生菜沙拉都會讓陽氣受傷，越吃越冷。尤其注意腹部、腰部、腳底的保溫，不讓寒氣從下侵。有些人明明體內燥熱、臉頰發紅，但手腳卻冷得發抖。這不是陽氣不足，而是由於陽氣被困在體內，無法出到末梢而造成手腳冷的情況。這類患者多半壓力大、情緒緊繃，久坐少動， 若再加上飲食厚膩、熬夜失眠，就容易導致外冷內熱、手腳冰冷卻怕熱、胸悶煩躁的矛盾狀況。手腳冰冷但怕熱、容易煩躁口乾口苦、便秘、胸悶情緒壓力大、易緊張焦慮舌紅苔黃、脈數這類人治療上以「疏肝理氣、化痰通絡」為原則，幫助氣血暢行，使鬱熱得洩、寒象自解。學會放鬆，深呼吸、散步、聽音樂都是幫助理氣的好方法。每天30分鐘有氧運動（快走、瑜伽、伸展），促進氣血循環。氣的發電站，補元氣的第一要穴。位置：肚臍往下約三指寬的地方。功能簡述：溫養全身、補氣固本、強化下腹部循環。操作：每天晚上睡覺前約5到10分鐘，將雙掌相疊輕輕地放在此穴位上，輕輕地往左右交替繞圈，每10圈就換個方向。養胃的中樞站，胃一暖、全身暖。位置：肚臍往上約四指寬的地方。功能簡述：調理脾胃、促進消化、舒緩脹氣與胃痛。操作：每天早上起床後，兩手臂向內抱圓、腋下打開，雙手中指輕輕抵住此穴，配合深呼吸5到10分鐘。身體的開關，啟動陽氣與免疫力。位置：低頭時，脖子後面最高的那一節骨頭下方。功能簡述：調節身體溫度、提升免疫力、預防感冒。操作：早晚用熱毛巾敷在大椎處2至3分鐘，可幫助血液循環、減少肩頸僵硬。生薑2錢、黨參3錢、紅棗5顆 用水1200c.c.，煮滾10分鐘，分次慢飲。（喝完可再用熱水回沖）乾薑2錢、山藥5錢、薏仁苡1，加半斤豬肋排，燉湯。一周一次。亞灣馬光中醫診所藍涵鐘醫師提醒，手腳冰冷不是小問題，它是身體發出「求救訊號」：陽氣太弱或是氣血被堵。只要分清體質、對症調理，就能讓寒氣散去、暖意回身。