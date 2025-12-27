我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李聖傑小巨蛋演唱會迎來第二天，再度吸引大批粉絲到場朝聖，他還直接在台上打起網球。（圖／錞藝音樂提供）

「情歌之王」李聖傑（Sam Lee）出道26年，人生首次小巨蛋演唱會《One Day 直到那一天》世界巡迴演唱會台北首站，今（27）日邁入第二天演出，吸引陳庭妮、謝佳見、倪子鈞、品冠、戴愛玲、曾國城、吳建恆、米可白、高爾宣胞兄-高爾賢導演等人到場朝聖。李聖傑還在尾聲忍不住泛淚，表示自己準備很久，還透露閉關練了胸肌，直呼「很痛苦」，讓大家笑翻。不過李聖傑也感性表示：「想把每個歌聲、每個呼吸的最好狀態留在小巨蛋舞台」。在演唱會進入尾聲時，李聖傑忍不住眼眶含淚、站在台上久久不語，他感性表示：「我準備了很久，希望用我的音樂感動大家，還有我的聲音，還有我的胸肌，我練了兩個月了，希望待會有機會」，一席話瞬間讓上萬名觀眾嗨翻。他也坦言，這倒數兩個月幾乎是閉關訓練的狀態，真的「很痛苦」，表示被教練個半死，所有努力都只為了把每個歌聲、每個呼吸的最好狀態留在小巨蛋舞台。而今晚最特別的就是，李聖傑在舞台上打起網球。早在演唱會開始前，共同主辦單位遠傳電信總經理井琪，就在彩排期間特別現身探班，親手送上為演唱會量身訂製的「網球拍」，當時李聖傑僅神秘表示「演唱會會有好康的」。不料在唱到〈就是現在〉時，李聖傑竟直接拿出球拍對觀眾揮拍「開打」。這也讓他成為史上第一位在台北小巨蛋打網球的歌手。而他的歌聲，就像一次次揮拍，把力量、情感與溫度送到每一位歌迷心中。而說到李聖傑，就一定會想起他的金曲〈癡心絕對〉，在安可時他被問到生涯究竟唱過這首歌多少次，李聖傑坦言，其實自己已經有一陣子不再輕易演唱這首歌，「但在小巨蛋，當然一定要萬人大合唱才過癮」，他在台上細細回想後親自揭曉答案，笑說首場Day 1演出時，〈癡心絕對〉正好是他人生中的第10016次演唱，而今晚Day 2再度唱起，則正式來到第10017次。在〈FACE〉橋段中，舞台上方懸掛一座巨大的面具裝置，面具雙眼還會噴射出光芒，視覺效果震撼全場。李聖傑戴上特製面具演唱，隨著歌曲推進，一名神秘女高音登場與他合唱，最後還揭下他面具，戲劇張力十足！李聖傑透露，跟女高音Lee Yeon Ji在五年多前認識，當時正在製作新專輯，希望在Indie Rock曲風中加入Opera（歌劇）元素，因此邀請她合作，完成這首令人驚豔的作品。這次小巨蛋演唱會一連兩天，Lee Yeon Ji都力挺站台，氣質高雅、落落大方的表現，讓全場留下深刻印象。