民進黨台南市長初選陳亭妃、林俊憲競爭激烈，黨中央今（27）日舉辦提名人政見會。陳亭妃在結論階段時表示，一路來她承受很多的抹黑、攻擊，但她都不回應，因為這27年來，人民看得到；此外，她也拿出黨副秘書長何博文受訪內容，何稱這應該是各陣營自己做的，「我們台南就兩個候選人，那會是誰做的呢？」民進黨2026台南市長初選，今晚8時舉辦電視政見發表會。陳亭妃在第三階段、結論時表示，已經把台南藍圖準備好了，而她一生的青春、時間，都奉獻在這塊土地，她也受監督27年，今天人民都在看，她不是突然之間掉下來的，「27年我每一次選舉的成績，人民都給我最大的支持、沒有往後退的，我一路往前」。話鋒一轉，陳亭妃也談到議長選舉跑票問題，「今天議會的事關我什麼事？」議會發生太多事情，最近媒體也說，之前民進黨的議長、副議長，要跟國民黨換票嗎？「不是這樣嗎？那為什麼這些都不講？就挑你們要講的」，那沒有關係，她一直強調選舉是過程。陳亭妃說，賴清德當年選市長初選時僅有6名議員支持，既然賴可以整合當時支持蘇煥智縣長的議員、整合支持許市長的議員，那為什麼陳亭妃不行呢？陳亭妃說，相信她的身段比誰都柔軟、比誰都還堅持，「即使現在穿著林俊憲背心的議員，我還是頭很低、腰很彎，拜託他們、來跟他們打招呼，這就是亭妃」；她強調，大家要的是一個團結，不是口說團結，然後又不斷地批評、數落。陳亭妃提到，從23歲一路到現在，當時台南市只有六區，五區有民進黨，只有北區沒有，她在那時補足這個區塊，接著不斷努力，里長也到現在10幾名。陳亭妃說，民進黨從在野一路走到執政，有很多的過程，從當時27席立委一直拚，拚到能補選成功，一路來她承受了很多的抹黑、攻擊，但她都不回應，因為這27年來，人民看得到。陳亭妃說，最近出現所謂的假民調，為什麼她會說是觸法？因為中選會對於民調特別說，網路民調或各式民調資訊的部分，應載明負責調查單位主持人、辦理時間還有抽樣方式、母體數、誤差值及經費來源，「我真的沒有錢去買所謂內參民調」。為此，陳亭妃要求黨中央趕快做處理，而中央黨部也要求所有的媒體、相關人員，一定要遵守中選會的規定，不要觸法。陳亭妃也說，何博文也稱，這應該是各陣營自己做的，「我們台南就兩個候選人，那會是誰做的呢？」