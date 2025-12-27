我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許志豪（右）與翁鈺鈞（左）演唱〈相逢〉，還霸氣表示犧牲自己，不讓龍千玉點評時頭痛。（圖／中視提供）

台語歌后龍千玉在今（27）日登上節目《綜藝一級棒》，其中，杜忻恬、蘇宥蓉、林良歡、吳申梅、蕭玉芬、翁鈺鈞、陳怡婷合唱〈對你懷念特別多〉，還邀請「江玉琴」同台，意外曝光龍千玉早年先以「江玉琴」進軍國語歌壇，之後為轉戰台語才改名的故事。事實上，本名為江玉滿的龍千玉在16歲出道時，先是以藝名江玉琴發行過多首國語歌曲，像是〈分離〉、〈我比昨日更堅強〉、〈愛在我心中〉、〈人生的旅途〉。之後在1987年才改名「龍千玉」轉戰台語歌壇，並發行〈最難忘的人〉、〈酒中花〉等，入圍過多次金曲獎，奠定她台語歌后地位。當天節目也搭上經典金曲時光機，蘇宥蓉、林良歡演唱李香蘭〈三年〉；吳申梅、蕭玉芬詮釋銀霞〈秋詩篇篇〉；翁鈺鈞、陳怡婷帶來于櫻櫻的〈一縷相思情〉。康康好奇詢問：「為什麼很多歌都跟『三年』有關？」許志豪笑回：「以前當兵動不動就三年，大家就會覺得三年等很久。」另外，蕭玉芬也與林良歡重新詮釋經典歌曲〈夜半路燈〉，但不料康康見到蕭玉芬後爆料，曾收到觀眾來信想要蕭玉芬的照片，原因竟是她的髮型神似豬哥亮的「娃娃頭」，直接讓大家笑翻。而最受喜愛的CP對唱，則是由吳美琳、陳孟賢演唱〈風鈴聲〉；杜忻恬、李子森詮釋〈愛你的心肝啥人知〉；翁鈺鈞、許志豪演唱〈相逢〉。而康康聽完還學起嬰兒哭聲，暗示許志豪的爸爸該當阿公了。而在3組對唱表演結束後，又到了龍千玉頭痛的點評時間，她還一度在現場唱「南無觀音世音菩薩」，笑說太難選。許志豪為了不讓龍千玉為難，搞笑說自己自願退出，「我犧牲，我們結婚妳包大包一點就好」，龍千玉也不拒絕，霸氣開口：「6萬6可以嗎？」不料另一組陳孟賢又跳出來說「我跟吳美琳結婚的話，妳都不用包紅包，而且我們洞房妳還可以來看」，話題聊得正嗨，陳隨意卻爆出一句：「我跟我老婆結婚28年，不會再洞房了」，讓大家笑翻。