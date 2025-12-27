我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選政見會在今（27）晚間登場，綠委陳亭妃表示，台南要一名最強的候選人，她對決國民黨立委謝龍介「五戰五勝」，代表她戰力夠；她強調，她不會脫黨參選，這是假議題，她的民調都是贏。民進黨2026台南市長初選，今晚8時舉辦電視政見發表會，現場除了各自比拚政見，也設有提問環節，邀請警大國境警察學系助理教授王智盛、資深媒體人林育卉、邱明玉擔任提問嘉賓。陳亭妃會後受訪時表示，台南要一名最強的候選人，她跟謝龍介五戰五勝，「第一次我說我是他的天敵，因為我的婦女保障，把他拉下來，讓他無法當議員」，這代表她的戰力夠。陳亭妃提到，她在整合沒有問題，因為她就是最強，「我們要最強的母雞，才能帶領所有的小雞往前衝」。陳亭妃說，這一次藍白合，他們抹黑的情況非常的強，呼籲台南發生過的所有事，都要共同翻頁，要統一、團結面對所有困難，一定要大步向前，不能讓國民黨變成提款機，「我們要大步向前，贏得20226市長選舉，成為2028賴清德總統連任的最大底氣」。會後媒體問到，對手林俊憲回答陳亭妃優點時提到「可取之處」，卻也稱選市長不是排隊。陳亭妃說，從這一點，就能看出她比較大氣，「我直接說羨慕他資源多、造勢場很多、遊覽車很多台」。對於在會中談及假民調，是否是指林俊憲？陳亭妃說，人民有在看，這比較重要；針對是否脫黨參選，她強調，不會脫黨參選，這是假議題，她的民調都是贏。