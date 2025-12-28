本周星座運勢提醒，塔羅占星家Princess表示，牡羊、雙子等工作運較低潮，需小心小人與衝突；巨蟹、天秤、天蠍、摩羯等感情可能面臨分手或停滯；獅子、處女、射手桃花偶有短暫出現，但須警惕爛桃花或劈腿風險；水瓶、雙魚愛情不穩，對方可能行蹤不明或失去興趣。塔羅占星家Princess表示，本周需以謹慎態度面對工作與感情，掌握機會同時避免風險。

塔羅占星家Princess分享12星座本周運勢（12月28日至2026年1月3日）

牡羊座本周運勢重點：工作
這周愛情工作方面都有點乏人問津，比方說業績差、沒有桃花。

工作．事業運
工作上陷入低潮，會好一陣子不會改善。

愛情．桃花運
桃花運普普通通，也還沒有桃花的蹤影，身邊的對象對你不感興趣，覺得你不是喜歡的類型。

金牛座本周運勢重點：愛情
這周愛情方面有對象的話，對方會突然停下，嚴重點的還會消失。

工作．事業運
工作不順，成交率差。

愛情．桃花運
感情不順，對方容易跑掉。

雙子座本周運勢重點：工作
這周愛情工作方面都要小心小人／小三，工作上小心被吊胃口，感情上則是小心是自己出軌。

工作．事業運
小心犯小人，會起衝突。

愛情．桃花運
若是交往已久，小心劈腿、吵架、打起來。

巨蟹座本周運勢重點：工作
這周工作方面容易被挑毛病，還要小心起衝突。

工作．事業運
工作上不好搞定，客戶難搞。

愛情．桃花運
有分手的危機。

獅子座本周運勢重點：工作、愛情
這周愛情方面有短暫的小桃花，對方有點無心、沒有很想要交往。

工作．事業運
小心談生意被反悔取消或對方脾氣很大。

愛情．桃花運
有突然來的桃花，但是很短暫，也有吵架的可能，是爛桃花。

處女座本周運勢重點：愛情
這周愛情工作方面外表、形象都很吃香，給人家的觀感很好，工作愛情準備旺一波。

工作．事業運
業績很好，工作旺一波。

愛情．桃花運
有桃花出現，但是非單身，對方非常喜歡你。

天秤座本周運勢重點：愛情
這周愛情工作方面都有換的可能，換掉舊對象，換工作。

工作．事業運
無心工作，想離職。

愛情．桃花運
若是交往一陣子了，會有分手的可能。

天蠍座本周運勢重點：工作、愛情
這周工作愛情方面都要小心意外取消、分手。

工作．事業運
小心對方的脾氣，有可能人家討厭你。

愛情．桃花運
小心分手，對方不愛你了。

射手座本周運勢重點：工作、愛情
這周愛情方面會出現很愛你的對象，但是要防範對方劈腿。

工作．事業運
小心犯小人，狀況非常糟糕。

愛情．桃花運
有很吸引你的對象出現，但是沒有進展，對方可能有其他對象交往中了。

摩羯座本周運勢重點：工作
這周愛情方面有分手危機，另一半無心繼續交往下去，或是你的對象跟你喊停。

工作．事業運
成交率高，展現你有能力的一面。

愛情．桃花運
有分手的可能，原因是對方可能已經不愛你了。

水瓶座本周運勢重點：愛情
這周愛情方面對方開始搞消失的時候，可能是不愛了。

工作．事業運
談生意的時候對方看似意願不高，但是是會談成功的。

愛情．桃花運
愛情開始變得不穩定，對方開始行蹤不明找不到人，可能想分手了。

雙魚座本周運勢重點：工作
這周愛情方面有對象的話，對方可能對你不感興趣或覺得沒話聊。

工作．事業運
談生意的話，對方的意願不高。

愛情．桃花運
有多個以上的對象挑選，但是要觀察一下對方喜不喜歡你。

