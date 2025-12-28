我是廣告 請繼續往下閱讀

本周星座運勢提醒，表示，牡羊、雙子等工作運較低潮，需小心小人與衝突；巨蟹、天秤、天蠍、摩羯等感情可能面臨分手或停滯；獅子、處女、射手桃花偶有短暫出現，但須警惕爛桃花或劈腿風險；水瓶、雙魚愛情不穩，對方可能行蹤不明或失去興趣。表示，本周需以謹慎態度面對工作與感情，掌握機會同時避免風險。這周愛情工作方面都有點乏人問津，比方說業績差、沒有桃花。工作上陷入低潮，會好一陣子不會改善。桃花運普普通通，也還沒有桃花的蹤影，身邊的對象對你不感興趣，覺得你不是喜歡的類型。這周愛情方面有對象的話，對方會突然停下，嚴重點的還會消失。工作不順，成交率差。感情不順，對方容易跑掉。這周愛情工作方面都要小心小人／小三，工作上小心被吊胃口，感情上則是小心是自己出軌。小心犯小人，會起衝突。若是交往已久，小心劈腿、吵架、打起來。這周工作方面容易被挑毛病，還要小心起衝突。工作上不好搞定，客戶難搞。有分手的危機。這周愛情方面有短暫的小桃花，對方有點無心、沒有很想要交往。小心談生意被反悔取消或對方脾氣很大。有突然來的桃花，但是很短暫，也有吵架的可能，是爛桃花。這周愛情工作方面外表、形象都很吃香，給人家的觀感很好，工作愛情準備旺一波。業績很好，工作旺一波。有桃花出現，但是非單身，對方非常喜歡你。這周愛情工作方面都有換的可能，換掉舊對象，換工作。無心工作，想離職。若是交往一陣子了，會有分手的可能。這周工作愛情方面都要小心意外取消、分手。小心對方的脾氣，有可能人家討厭你。小心分手，對方不愛你了。這周愛情方面會出現很愛你的對象，但是要防範對方劈腿。小心犯小人，狀況非常糟糕。有很吸引你的對象出現，但是沒有進展，對方可能有其他對象交往中了。這周愛情方面有分手危機，另一半無心繼續交往下去，或是你的對象跟你喊停。成交率高，展現你有能力的一面。有分手的可能，原因是對方可能已經不愛你了。這周愛情方面對方開始搞消失的時候，可能是不愛了。談生意的時候對方看似意願不高，但是是會談成功的。愛情開始變得不穩定，對方開始行蹤不明找不到人，可能想分手了。這周愛情方面有對象的話，對方可能對你不感興趣或覺得沒話聊。談生意的話，對方的意願不高。有多個以上的對象挑選，但是要觀察一下對方喜不喜歡你。