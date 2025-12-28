本周星座運勢提醒，塔羅占星家Princess表示，牡羊、雙子等工作運較低潮，需小心小人與衝突；巨蟹、天秤、天蠍、摩羯等感情可能面臨分手或停滯；獅子、處女、射手桃花偶有短暫出現，但須警惕爛桃花或劈腿風險；水瓶、雙魚愛情不穩，對方可能行蹤不明或失去興趣。塔羅占星家Princess表示，本周需以謹慎態度面對工作與感情，掌握機會同時避免風險。
塔羅占星家Princess分享12星座本周運勢（12月28日至2026年1月3日）
♈ 牡羊座本周運勢重點：工作
這周愛情工作方面都有點乏人問津，比方說業績差、沒有桃花。
工作．事業運
工作上陷入低潮，會好一陣子不會改善。
愛情．桃花運
桃花運普普通通，也還沒有桃花的蹤影，身邊的對象對你不感興趣，覺得你不是喜歡的類型。
♉ 金牛座本周運勢重點：愛情
這周愛情方面有對象的話，對方會突然停下，嚴重點的還會消失。
工作．事業運
工作不順，成交率差。
愛情．桃花運
感情不順，對方容易跑掉。
♊ 雙子座本周運勢重點：工作
這周愛情工作方面都要小心小人／小三，工作上小心被吊胃口，感情上則是小心是自己出軌。
工作．事業運
小心犯小人，會起衝突。
愛情．桃花運
若是交往已久，小心劈腿、吵架、打起來。
♋ 巨蟹座本周運勢重點：工作
這周工作方面容易被挑毛病，還要小心起衝突。
工作．事業運
工作上不好搞定，客戶難搞。
愛情．桃花運
有分手的危機。
♌ 獅子座本周運勢重點：工作、愛情
這周愛情方面有短暫的小桃花，對方有點無心、沒有很想要交往。
工作．事業運
小心談生意被反悔取消或對方脾氣很大。
愛情．桃花運
有突然來的桃花，但是很短暫，也有吵架的可能，是爛桃花。
♍ 處女座本周運勢重點：愛情
這周愛情工作方面外表、形象都很吃香，給人家的觀感很好，工作愛情準備旺一波。
工作．事業運
業績很好，工作旺一波。
愛情．桃花運
有桃花出現，但是非單身，對方非常喜歡你。
♎ 天秤座本周運勢重點：愛情
這周愛情工作方面都有換的可能，換掉舊對象，換工作。
工作．事業運
無心工作，想離職。
愛情．桃花運
若是交往一陣子了，會有分手的可能。
♏ 天蠍座本周運勢重點：工作、愛情
這周工作愛情方面都要小心意外取消、分手。
工作．事業運
小心對方的脾氣，有可能人家討厭你。
愛情．桃花運
小心分手，對方不愛你了。
♐ 射手座本周運勢重點：工作、愛情
這周愛情方面會出現很愛你的對象，但是要防範對方劈腿。
工作．事業運
小心犯小人，狀況非常糟糕。
愛情．桃花運
有很吸引你的對象出現，但是沒有進展，對方可能有其他對象交往中了。
♑ 摩羯座本周運勢重點：工作
這周愛情方面有分手危機，另一半無心繼續交往下去，或是你的對象跟你喊停。
工作．事業運
成交率高，展現你有能力的一面。
愛情．桃花運
有分手的可能，原因是對方可能已經不愛你了。
♒ 水瓶座本周運勢重點：愛情
這周愛情方面對方開始搞消失的時候，可能是不愛了。
工作．事業運
談生意的時候對方看似意願不高，但是是會談成功的。
愛情．桃花運
愛情開始變得不穩定，對方開始行蹤不明找不到人，可能想分手了。
♓ 雙魚座本周運勢重點：工作
這周愛情方面有對象的話，對方可能對你不感興趣或覺得沒話聊。
工作．事業運
談生意的話，對方的意願不高。
愛情．桃花運
有多個以上的對象挑選，但是要觀察一下對方喜不喜歡你。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
♈ 牡羊座本周運勢重點：工作
這周愛情工作方面都有點乏人問津，比方說業績差、沒有桃花。
工作．事業運
工作上陷入低潮，會好一陣子不會改善。
愛情．桃花運
桃花運普普通通，也還沒有桃花的蹤影，身邊的對象對你不感興趣，覺得你不是喜歡的類型。
♉ 金牛座本周運勢重點：愛情
這周愛情方面有對象的話，對方會突然停下，嚴重點的還會消失。
工作．事業運
工作不順，成交率差。
愛情．桃花運
感情不順，對方容易跑掉。
♊ 雙子座本周運勢重點：工作
這周愛情工作方面都要小心小人／小三，工作上小心被吊胃口，感情上則是小心是自己出軌。
工作．事業運
小心犯小人，會起衝突。
愛情．桃花運
若是交往已久，小心劈腿、吵架、打起來。
♋ 巨蟹座本周運勢重點：工作
這周工作方面容易被挑毛病，還要小心起衝突。
工作．事業運
工作上不好搞定，客戶難搞。
愛情．桃花運
有分手的危機。
♌ 獅子座本周運勢重點：工作、愛情
這周愛情方面有短暫的小桃花，對方有點無心、沒有很想要交往。
工作．事業運
小心談生意被反悔取消或對方脾氣很大。
愛情．桃花運
有突然來的桃花，但是很短暫，也有吵架的可能，是爛桃花。
♍ 處女座本周運勢重點：愛情
這周愛情工作方面外表、形象都很吃香，給人家的觀感很好，工作愛情準備旺一波。
工作．事業運
業績很好，工作旺一波。
愛情．桃花運
有桃花出現，但是非單身，對方非常喜歡你。
♎ 天秤座本周運勢重點：愛情
這周愛情工作方面都有換的可能，換掉舊對象，換工作。
工作．事業運
無心工作，想離職。
愛情．桃花運
若是交往一陣子了，會有分手的可能。
♏ 天蠍座本周運勢重點：工作、愛情
這周工作愛情方面都要小心意外取消、分手。
工作．事業運
小心對方的脾氣，有可能人家討厭你。
愛情．桃花運
小心分手，對方不愛你了。
♐ 射手座本周運勢重點：工作、愛情
這周愛情方面會出現很愛你的對象，但是要防範對方劈腿。
工作．事業運
小心犯小人，狀況非常糟糕。
愛情．桃花運
有很吸引你的對象出現，但是沒有進展，對方可能有其他對象交往中了。
♑ 摩羯座本周運勢重點：工作
這周愛情方面有分手危機，另一半無心繼續交往下去，或是你的對象跟你喊停。
工作．事業運
成交率高，展現你有能力的一面。
愛情．桃花運
有分手的可能，原因是對方可能已經不愛你了。
♒ 水瓶座本周運勢重點：愛情
這周愛情方面對方開始搞消失的時候，可能是不愛了。
工作．事業運
談生意的時候對方看似意願不高，但是是會談成功的。
愛情．桃花運
愛情開始變得不穩定，對方開始行蹤不明找不到人，可能想分手了。
♓ 雙魚座本周運勢重點：工作
這周愛情方面有對象的話，對方可能對你不感興趣或覺得沒話聊。
工作．事業運
談生意的話，對方的意願不高。
愛情．桃花運
有多個以上的對象挑選，但是要觀察一下對方喜不喜歡你。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。