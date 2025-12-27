我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼炎亞綸（上圖）地震當下發文：「非常晃，願平安！」家寧（下圖）也關心粉絲朋友（圖／翻攝自炎亞綸Threads、家寧IG）

▲千千、鍾明軒家中的感測儀及吊燈劇烈搖晃，下了好大一跳。（圖／翻攝自千千IG、鍾明軒IG）

宜蘭地震7.0！今（27）日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震央位置在宜蘭縣政府東方 32.3 公里、深度72.8公里，全台劇烈搖晃有感，被稱作「地質學家」的藝人炎亞綸第一時間於社群Threads發文「非常晃，願平安」；YouTuber千千、家寧及鍾明軒也紛紛報平安：「希望大家平安！」、「你們好嗎！祝一切平安」、「希望大家都沒事！」引發關切。炎亞綸稍早透過社群Threads發文：「 非常晃，願平安」，引來一票粉絲接連報平安；家寧也發出限時動態：「超晃！你們好嗎！祝一切平安」，並附上雙手合十的表情符號以表祈福；鍾明軒則po出家中吊燈劇烈搖晃的影片，驚魂未定地喊：「希望大家都沒事！」十分關切地震消息。而「大胃王水水」千千也透過IG曬出影片，表示自己家中的地震感測儀突然劇烈晃動，嚇了好一大跳，「希望大家都平安，深呼吸放鬆吐氣！」引來粉絲關心。另外，柯震東、邱宇辰、黃宏軒等藝人也隨即更新動態，均以心疼口吻祈求「眾人平安」，盼地震不要釀成傷亡或災情才好。宜蘭縣地區最大震度 4級新北市地區最大震度 4級花蓮縣地區最大震度 4級臺北市地區最大震度 4級基隆市地區最大震度 4級桃園市地區最大震度 4級新竹縣地區最大震度 4級臺中市地區最大震度 4級南投縣地區最大震度 4級新竹市地區最大震度 4級苗栗縣地區最大震度 4級彰化縣地區最大震度 4級雲林縣地區最大震度 4級臺東縣地區最大震度 4級嘉義縣地區最大震度 4級嘉義市地區最大震度 4級臺南市地區最大震度 4級高雄市地區最大震度 3級屏東縣地區最大震度 3級連江縣地區最大震度 2級澎湖縣地區最大震度 2級金門縣地區最大震度 1級