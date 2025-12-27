宜蘭地震7.0！今（27）日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震央位置在宜蘭縣政府東方 32.3 公里、深度72.8公里，全台劇烈搖晃有感，被稱作「地質學家」的藝人炎亞綸第一時間於社群Threads發文「非常晃，願平安」；YouTuber千千、家寧及鍾明軒也紛紛報平安：「希望大家平安！」、「你們好嗎！祝一切平安」、「希望大家都沒事！」引發關切。
炎亞綸稍早透過社群Threads發文：「非常晃，願平安」，引來一票粉絲接連報平安；家寧也發出限時動態：「超晃！你們好嗎！祝一切平安」，並附上雙手合十的表情符號以表祈福；鍾明軒則po出家中吊燈劇烈搖晃的影片，驚魂未定地喊：「希望大家都沒事！」十分關切地震消息。
而「大胃王水水」千千也透過IG曬出影片，表示自己家中的地震感測儀突然劇烈晃動，嚇了好一大跳，「希望大家都平安，深呼吸放鬆吐氣！」引來粉絲關心。另外，柯震東、邱宇辰、黃宏軒等藝人也隨即更新動態，均以心疼口吻祈求「眾人平安」，盼地震不要釀成傷亡或災情才好。
🔺各地震度級
宜蘭縣地區最大震度 4級
新北市地區最大震度 4級
花蓮縣地區最大震度 4級
臺北市地區最大震度 4級
基隆市地區最大震度 4級
桃園市地區最大震度 4級
新竹縣地區最大震度 4級
臺中市地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
新竹市地區最大震度 4級
苗栗縣地區最大震度 4級
彰化縣地區最大震度 4級
雲林縣地區最大震度 4級
臺東縣地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 4級
嘉義市地區最大震度 4級
臺南市地區最大震度 4級
高雄市地區最大震度 3級
屏東縣地區最大震度 3級
連江縣地區最大震度 2級
澎湖縣地區最大震度 2級
金門縣地區最大震度 1級
🔺資料來源－
炎亞綸Threads、鍾明軒IG、家寧IG
