宜蘭地震7.0！今（27）日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震央位置在宜蘭縣政府東方 32.3 公里、深度72.8公里，全台劇烈搖晃有感，被稱作「地質學家」的藝人炎亞綸第一時間於社群Threads發文「非常晃，願平安」；YouTuber千千、家寧及鍾明軒也紛紛報平安：「希望大家平安！」、「你們好嗎！祝一切平安」、「希望大家都沒事！」引發關切。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲炎亞綸
▲▼炎亞綸（上圖）地震當下發文：「非常晃，願平安！」家寧（下圖）也關心粉絲朋友（圖／翻攝自炎亞綸Threads、家寧IG）
▲家寧
 
炎亞綸稍早透過社群Threads發文：「非常晃，願平安」，引來一票粉絲接連報平安；家寧也發出限時動態：「超晃！你們好嗎！祝一切平安」，並附上雙手合十的表情符號以表祈福；鍾明軒則po出家中吊燈劇烈搖晃的影片，驚魂未定地喊：「希望大家都沒事！」十分關切地震消息。

而「大胃王水水」千千也透過IG曬出影片，表示自己家中的地震感測儀突然劇烈晃動，嚇了好一大跳，「希望大家都平安，深呼吸放鬆吐氣！」引來粉絲關心。另外，柯震東、邱宇辰、黃宏軒等藝人也隨即更新動態，均以心疼口吻祈求「眾人平安」，盼地震不要釀成傷亡或災情才好。

▲千千、鍾明軒
▲千千、鍾明軒家中的感測儀及吊燈劇烈搖晃，下了好大一跳。（圖／翻攝自千千IG、鍾明軒IG）
🔺各地震度級

宜蘭縣地區最大震度 4級
新北市地區最大震度 4級
花蓮縣地區最大震度 4級
臺北市地區最大震度 4級
基隆市地區最大震度 4級
桃園市地區最大震度 4級
新竹縣地區最大震度 4級
臺中市地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
新竹市地區最大震度 4級
苗栗縣地區最大震度 4級
彰化縣地區最大震度 4級
雲林縣地區最大震度 4級
臺東縣地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 4級
嘉義市地區最大震度 4級
臺南市地區最大震度 4級
高雄市地區最大震度 3級
屏東縣地區最大震度 3級
連江縣地區最大震度 2級
澎湖縣地區最大震度 2級
金門縣地區最大震度 1級

🔺資料來源－
炎亞綸Threads鍾明軒IG家寧IG

 

 

更多「宜蘭7.0強震」相關新聞。

相關新聞

地震速報／23:06全台狂搖晃！宜蘭外海規模7.0地震　最大震度4級

12/27規模7.0地震！地震直播衝上19萬人　全台灣被搖醒：真的很大

炎亞綸和鬼鬼友情破裂？他證實心裡有她的位置：不知道為什麼淡了

炎亞綸捲Andy家寧網軍風波！親揭2分鐘被踢內幕　火大喊：蠻賭爛