▲李聖傑（如圖）一連2天於台北小巨蛋舉行《One Day 直到那一天》演唱會，今晚間圓滿落幕。（圖／錞藝音樂提供）

▲李聖傑（如圖）訪問到一半開始地震，本人當場愣住，沉著地喃喃自語。（圖／讀者提供）

宜蘭強震7.0全台有感！歌手李聖傑一連2天於台北小巨蛋開唱，昨（27）日最終場完美落幕，晚間當慶功宴舉行到一半，突發地震搖晃不停，李聖傑話講一半直愣住，當下一度猶豫要不要拔腿掩護，好在現場沒有意外發生，李聖傑表示：「活在當下！我們感受到這個震撼力，還在搖，我都已經忘記講到哪裡了！」可見驚嚇程度不小。昨晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，全台有感，而李聖傑於台北小巨蛋進行演唱會慶功宴，訪問到一半開始搖晃，愈晃愈大，全場媒體記者嚴陣以待，工作人員緊守崗位，李聖傑本人當場愣住，沉著地喃喃自語，一度猶豫是否訪問中斷就地掩蔽。等到地震愈趨平緩，李聖傑繼續受訪，長嘆一口氣：「活在當下！」努力以沉著地語氣說：「我們感受到這個震撼力，還在搖，我都已經忘記講到哪裡了！」面部表情有些僵硬，看得出仍被地震驚嚇中，所幸在場沒有任何意外發生，為演唱會留下一枚深刻印象。12月27日晚間11時5分，宜蘭外海突發規模7.0地震，國家警報大響，最大震度達4級，中央氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，本起地震主要成因是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞的「隱沒帶」引起，深度較深，未來一周仍要注意規模5.5至6.0的餘震出現。