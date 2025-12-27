我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12月27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震央位置在宜蘭縣政府東方 32.3 公里 ，位於台灣東部海域，地震深度72.8公里，全台劇烈搖晃有感。（圖／宜蘭縣政府）

▲阿信在地震發生後第一時間在Threads上PO出驚訝的emoji，讓網友直呼：「阿信地震儀好快。」（圖／阿信Threads ＠ashin_ig）

今（27）日晚間11點05分，發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里地區，震源深度72.8公里，全台各地皆有感，嚇壞不少民眾。天團五月天今晚才在台中洲際棒球場舉辦「回到那一天」演唱會首場，地震發生後主唱阿信也在第一時間在Threads上PO出驚訝的emoji，讓網友直呼：「阿信地震儀好快。」過去有地震發生，阿信總在第一時間發文報平安，讓網友直呼，台灣人最愛用的地震速報工具分別是，手機國家警報、停班停課最新通知、地牛wake up、KNY台灣天氣，以及五月天阿信。而今日是五月天在台中開唱的第一天，稍早地震發生時，不少粉絲還在回家的路上。對此，網友紛紛留言：「大地震：打開threads看阿信發文」、「幸好是散場， 但還是很嚇人，大家注意安全啊啊啊啊平安！」、「台中超有感，你也感覺到了吧」、「我們的地震速報來了」、「報平安我們就放心了」、「在接駁車上超晃」。