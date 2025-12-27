今（27）日晚間11點05分，發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里地區，震源深度72.8公里，全台各地皆有感，嚇壞不少民眾。天團五月天今晚才在台中洲際棒球場舉辦「回到那一天」演唱會首場，地震發生後主唱阿信也在第一時間在Threads上PO出驚訝的emoji，讓網友直呼：「阿信地震儀好快。」
宜蘭7.0強震狂晃 阿信發聲報平安
過去有地震發生，阿信總在第一時間發文報平安，讓網友直呼，台灣人最愛用的地震速報工具分別是，手機國家警報、停班停課最新通知、地牛wake up、KNY台灣天氣，以及五月天阿信。而今日是五月天在台中開唱的第一天，稍早地震發生時，不少粉絲還在回家的路上。
對此，網友紛紛留言：「大地震：打開threads看阿信發文」、「幸好是散場， 但還是很嚇人，大家注意安全啊啊啊啊平安！」、「台中超有感，你也感覺到了吧」、「我們的地震速報來了」、「報平安我們就放心了」、「在接駁車上超晃」。
資料來源：阿信Threads
