▲去年4月花蓮發生7.2強震時，南珉貞（如圖）坦言這是她人生第一次遇到地震，更形容好像房間旋轉了360度。（圖／南珉貞YT）

昨（27）日晚間11點05分，發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里地區，震源深度72.8公里，全台劇烈搖晃，嚇壞不少民眾。韓籍啦啦隊女神南珉貞來台後，二度遇上大地震，她在第一時間也在社群上發文，寫道：「地震 好大！！！！！！」並附上5個驚嚇的表情符號，對此網友也表示：「珉貞成為真正的台灣人，地震先發文。」南珉貞來台後，二度經歷大地震，昨日晚間11點宜蘭發生芮氏規模7.0強震，她在第一時間於Threads上發文表示：「地震 好大！！！！！！」引來許多網友留言關心，表示：「這次真的大，台灣人也嚇到那種」、「台灣大地震你體驗過兩次了」、「沒事吧」、「珉貞有沒有被地震震到夢回2024」。另外，南珉貞第一時間先發文的舉動，也讓網友直呼：「珉貞成為真正的台灣人，地震先發文」、「先發文，臺灣人無誤」。不少韓籍啦啦隊都被地震嚇到，南珉貞經紀人稍早回應：「晧禎跟小南都嚇壞啦！但2人都沒事。」去年4月花蓮發生7.2強震時，南珉貞頂著素顏驚恐地表示，自己心情不太好，直接被地震嚇到，坦言這是她人生第一次遇到地震，更形容好像房間旋轉了360度，不禁笑喊：「我想了『在台灣第一天上班怎麼辦』，原來我會在台灣死啊！」