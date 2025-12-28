我是廣告 請繼續往下閱讀

今（27）日深夜11時05分，台灣東部海域發生規模7.0地震，全台劇烈搖晃，高鐵6班次臨時停車、台鐵礁溪=蘇澳新間暫時停駛，並成立二級應變小組，台北捷運、桃園機場捷運、高雄捷運、台中捷運均採暫停行駛或降速，目前並無任何設備損壞。台灣東部海域、宜蘭縣政府東方32.3公里，晚間11時05分，發生芮氏規模7.0地震，地震深度：72.8公里，影響範圍有台北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣，相當全台有感。台灣高鐵晚間23:06於南港、雲林路段測得1～2級地震告警，共有6班次列車（南下4班、北上2班）行經受影響區域，臨時停車，以確保旅客安全。23:08宜蘭站通報，地震儀顯示5級強，礁溪=蘇澳新間暫時停駛(計4列次，旅客約275人。截至23時40分止，尚無災情傳出，即時起本公司成立二級應變小組。經慢速巡軌後，經巡視車站及軌道無異常回報，已於23點25分全線恢復正常營運。行控中心指示全線列車停車。降速行駛，並於11點28分恢復行駛。全線列車暫停行駛，由站長確認月台軌道狀況，並慢速巡視。目前並無任何設備損壞。