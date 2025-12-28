我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏于喬懷孕中，經歷地震忍不住哭了。（圖／翻攝自IG@chiaochiao_hsia）

昨（27）晚11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，把許多人嚇醒，女星夏于喬才剛宣布懷孕，就經歷大地震，初次當媽媽的她也嚇到在IG發文，在劇烈搖晃的當下，不小心抱著肚子哭了，也提醒大家可能會有餘震，一定要注意安全。夏于喬才剛宣布懷孕，今晚大地震，她也嚇到忍不住掉淚，在IG限時動態以白底黑字發文，「地震太可怕，不小心抱著肚子哭了，希望大家都可以平安，新聞說可能有餘震，大家一定要注意安全。」不只是夏于喬，還有許多名人都在社群平台發文，賈靜雯也直呼，「嚇死了...好大的地震...希望大家平安無事」、潘逸安的老婆Vivian也說，「太嚇人，潘正在洗澡，我立馬衝進房抱住兩個小孩，每次地震我都會整個焦慮到爆炸」。剛和李玉璽登記結婚不久的許允樂，則是原本在想發文的文案，直接變成地震文，「我們14樓超恐怖搖好久好大，大家都平安嗎，拜託都平安無事。」