晧禎跟小南（南珉貞）都嚇壞啦！但2人都沒事！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李晧禎遇到7.0強震當下馬上躲到桌子底下，被不少粉絲大讚「防災教科書」。（圖／經紀人提供）

桌椅狂晃畫面全播出 她第一反應躲桌下

▲地震發生當下，李晧禎正在與粉絲們直播。（圖／翻攝自李晧禎IG@leehozeong）

在台生活再遇天災 真實反應掀討論

▲李晧禎遭遇地震秒躲桌子底下的舉動，被不少網友直呼：「防災教科書。」（圖／翻攝自李晧禎IG@leehozeong）

昨（27）日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里的台灣東部海域，地震深度72.8公里，全台明顯有感，就在強震來襲的當下，富邦勇士韓籍啦啦隊女神李晧禎正在進行直播，面對毫無預警地劇烈搖晃，李晧禎第一時間躲進桌子底下，讓不少粉絲直呼：「贏多少台灣人了！」李晧禎經紀人也向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「值得一提的是，地震當下李晧禎正在直播跟粉絲互動，當地震發生時室內明顯左右晃動，桌面物品隨之震動作響，李晧禎先是露出驚訝神情，隨即意識到情況不對，立刻拿起手機第一時間彎身躲進桌子底下，全程反應相當迅速，畫面中仍可聽見環境晃動聲響，也讓觀看直播的粉絲瞬間屏息，不少人忍不住在聊天室刷留言提醒她注意安全。地震當下，直播聊天室瞬間被大量留言洗版，粉絲紛紛留言「快躲好」、「不要管直播了」、「人平安最重要」，也有人直呼「隔著螢幕都感覺好可怕」，雖然地震畫面約20，但李晧禎隨後仍以聲音向粉絲報平安，表示自己已躲在安全位置，請大家不用擔心，貼心舉動也讓不少網友直讚她在緊急狀況下仍保持冷靜。事實上，這次地震的搖晃程度，是近年有感地震中最大的幾次，記者遭遇地震當下也一度有點慌張，遑論平常住在韓國，對於「地震」十分陌生的韓籍啦啦隊成員們，李晧禎這次「直播撞上強震」的畫面，也被粉絲側錄分享到社群平台，引發熱烈討論。有網友表示，透過直播視角看到地震發生瞬間，更能感受到搖晃的真實程度：「比新聞畫面還有臨場感！」地震結束後，李晧禎也向粉絲確認自己平安無恙，經紀人也向記者《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「晧禎跟小南都嚇壞啦！但2人都沒事！」並感謝大家的關心，許多粉絲事後留言表示，看到她第一時間躲到桌下，根本是「標準防災示範」，也有人笑說「這場直播太真實了，直接上了一課地震避難教學」，讓這場突發插曲在驚魂過後，多了一份暖心互動。