台灣東北部海域昨（27）晚11時5分發生芮氏規模7.0地震，全台有感，屏東縣長周春米在臉書發文表示，「發生地震，大家平安」，卻被臉書翻譯成「去X！祝大家平安」。對此，周春米強調，這是系統錯誤導致，「可能被地震震暈」。根據中央氣象署最新資訊，27日晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。周春米在第一時間於臉書發文「發生地震，大家平安」，未料，卻被翻譯成「去X！祝大家平安」。對此，周春米表示，這是臉書系統錯誤，可能被地震震暈，原文是「發生地震，大家平安」；她也呼籲「請大家幫忙澄清！一切平安最重要！」此外，周春米也補充，台南市長黃偉哲臉書之前也發生類似狀況，都是臉書系統問題。