▲Judy坦言自己第一次在洗澡時遇到大地震，嚇壞了。（圖／翻攝自Judy Threads@jy_luv.peace）

當下只想逃命 她自曝：真的想裸體衝出去

▲經紀人證實Judy真的洗到一半衝出來，同時也慶幸還好團隊成員都十分平安。（圖／翻攝自Judy Threads@jy_luv.peace）

經紀人證實不是玩笑：真的洗到一半跑出來

昨（27）日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里的台灣東部海域，地震深度72.8公里，強震來襲的當下，旅居台灣、擁有高人氣的韓國YouTuber Judy正好在家中洗澡，毫無預警的劇烈搖晃，讓她驚嚇地發文表示自己在地震時正準備洗澡，當下已經全裸一度猶豫要不要直接衝出去，對此Judy經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「是真的洗到一半衝出來，還好家裡沒事！」地震結束後不久，Judy在社群平台發文還原驚魂瞬間，直言這是自己「人生第一次在洗澡時遇到大地震」，她寫道：「有想像過洗澡的時候發生地震該怎麼辦嗎？我有想像過，然後剛剛就真的發生了。」她更坦白表示，當下正好洗到一半，腦中瞬間閃過是否該立刻逃生，甚至一度動念「要不要直接衝出去」，語氣既驚嚇又帶點自嘲，讓粉絲又心疼又忍不住笑出來。Judy在貼文中也不忘分享內心小劇場，笑說自己當下大概猶豫了5秒鐘，思考究竟該先穿衣服，還是安全比較重要：「真的很猶豫要不要穿衣服出去。」最後還幽默反問粉絲：「大家有過這種情況嗎哈哈哈。」貼文曝光後立刻引發大量共鳴，不少網友留言表示「這真的會卡住」、「完全懂那5秒的掙扎」、「這反應太真實了」。對於外界好奇這段描述是否只是誇飾，記者第一時間向Judy經紀人求證，對方也毫不避諱地回應表是：「真的洗到一半衝出來，還好家裡沒事！」經紀人也補充，當時大家都被突如其來的搖晃嚇到，第一時間只想確認安全狀況，所幸屋內並未傳出任何損壞，虛驚一場。隨後記者也關心Judy及其團隊成員是否一切安好，經紀人表示：「還好！幸好都沒事！」語氣中仍帶著餘悸，許多粉絲在得知她平安後也紛紛留言關心，直呼：「還好沒事就好」、「真的嚇死人」、「洗澡遇到地震太恐怖了」。