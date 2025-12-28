昨（27）日深夜發生的宜蘭 7.0 地震撼動全台！強震過後，不少民眾發現家中的梁柱或牆面出現痕跡，紛紛擔心「房子還安全嗎？」結構技師戴雲發曾嚴正示警，震後健檢應從下往上、由外往內看，一旦牆面出現「／、＼、X」三種形狀的裂痕，即代表結構可能受損，務必提高警覺。
📍重點摘要
針對地震裂縫判斷，民眾可先檢視牆體材質。若是 RC（鋼筋混凝土）牆出現斜向、水平或沿著鋼筋走向的裂縫，寬度在 0.2 公分以下尚可自行修補；但若裂縫過大，則代表牆體剪力不足。至於隔間用的磚牆，若在開口對角線出現明顯裂損，雖不至於影響整體結構傾倒，仍需專業評估。
守護建築骨架：梁柱 45 度斜角裂縫是重大警訊
戴雲發建築安全團隊強調，建築物的骨架在於「梁柱」。若柱頂或柱底出現 45 度角的交叉裂痕，代表房屋的耐震能力已大打折扣。這是最危險的信號，民眾在進行牆壁龜裂修補前，務必先冷靜觀察。
震後房屋安全檢查三步驟：
資料來源：戴雲發
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 關鍵形狀： 梁柱若出現「／、＼、X」三種斜向裂縫，屬於結構性損傷。
- 巡檢順序： 應由下往上，優先檢查地下室與一樓的梁柱。
- 危險信號： 裂縫寬度若超過 0.2 公分（約一根牙籤厚度），不可輕忽。
針對地震裂縫判斷，民眾可先檢視牆體材質。若是 RC（鋼筋混凝土）牆出現斜向、水平或沿著鋼筋走向的裂縫，寬度在 0.2 公分以下尚可自行修補；但若裂縫過大，則代表牆體剪力不足。至於隔間用的磚牆，若在開口對角線出現明顯裂損，雖不至於影響整體結構傾倒，仍需專業評估。
戴雲發建築安全團隊強調，建築物的骨架在於「梁柱」。若柱頂或柱底出現 45 度角的交叉裂痕，代表房屋的耐震能力已大打折扣。這是最危險的信號，民眾在進行牆壁龜裂修補前，務必先冷靜觀察。
震後房屋安全檢查三步驟：
- 外部觀察： 檢查大樓外牆是否剝落、磁磚掉落或明顯傾斜。
- 由下而上： 優先檢查公共空間、地下室及一樓大廳的梁柱。
- 內部檢測： 依照政府「震災後房屋自我檢查手冊」逐一檢視居家牆體。
更多「宜蘭7.0強震」相關新聞。