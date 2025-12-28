還好！雖然都是初體驗，但是都神態自若！

▲洋基女孩昨日剛完成主場開幕首秀，當晚就遇到7.0強震。（圖／記者張一笙攝）

經紀人報平安：初體驗但都神態自若

▲洋基女孩隊長睦那京似乎對於強震感到十分淡定。（圖／記者張一笙攝）

聽到說明才放心 她連聲回應：那就好

▲洋基女孩「忙內」李素敏昨日在新竹體育館完成來台初登板首秀。（圖／記者張一笙攝）

昨（27）日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里的台灣東部海域，全台明顯有感，多地同步響起國家級警報，突如其來的劇烈搖晃讓不少民眾驚醒，對於首次在台灣應援的洋基女孩韓籍成員崔洪邏而言，這場地震更是前所未有的體驗。《NOWNEWS今日新聞》記者向經紀人詢問對方第一次遭遇如此大的地震是否會害怕時，對方表示：「本季加入洋基女孩的 睦那京、崔洪邏與李素敏，本週末正好在台灣應援，主場首戰結束當晚就遇上規模不小的強震，記者第一時間向經紀人詢問幾位女孩的狀況與感受，對方表示：「還好！雖然是第一次碰到這麼大的地震，但她們都神態自若，沒有發生意外。」簡短回應也讓外界暫時放下心中大石。雖然經紀人口中形容女孩們表現冷靜，但實際上仍難免受到驚嚇，崔洪邏私下向記者透露，自己在地震當下直言：「我好害怕！」語氣中仍帶著餘悸，記者也隨即安撫表示台灣的飯店與建築多半依照嚴格耐震標準設計，即使有餘震，安全性仍相對穩定，不需要過度擔心。在聽完記者的說明後，崔洪邏明顯鬆了一口氣，連聲回應：「喔喔喔！那就好！」也不忘反過來關心記者安全，叮囑：「請一定要小心！」即時給予關心與感謝，這段互動也讓人看到，即使身處異地的她們，在驚魂時刻仍展現溫柔與體貼的一面。地震消息曝光後，不少球迷與粉絲也透過社群平台湧入留言，替洋基女孩們加油打氣，直言：「第一次遇到一定會怕」、「慢慢就會習慣台灣地震文化」，這場突如其來的天災，所幸最終虛驚一場，平安無事，讓關心她們的球迷終於放下心來。