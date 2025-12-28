我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許允樂在地震時鑽進李玉璽懷裡。（圖／翻攝自IGbyleway）

昨（27）日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，全台陷入劇烈搖晃之中，許允樂在IG限時動態分享地震當下，監視器螢幕直接墜落，水晶也掉到地上，把地板砸破一個洞，而她則是立刻鑽到老公李玉璽懷裡，只見李玉璽不慌不忙，伸手護著許允樂的頭，緊緊抱著她，讓粉絲直呼，「太暖！」許允樂在地震時正和李玉璽在沙發上看電視，一感到搖晃馬上鑽進老公懷裡，李玉璽也伸出手護著她的頭，雖然表情相當淡定，但全程緊緊抱著許允樂，被許多粉絲說實在太暖。而許允樂也曝光家中慘況，水晶掉落將地板砸出一個洞，監視器螢幕也破掉，她坦言即便已經一個多小時過去，頭還是很暈又想吐，還好家裡的貓咪都平安。除了許允樂之外，還有許多藝人也在社群發文，剛宣布懷孕的夏于喬緊張到抱著肚子哭了，小S也難得浮出水面，在限動簡單寫下「希望大家都平安無視」，賈靜雯也直呼，「嚇死了...好大的地震...希望大家平安無事」、潘逸安的老婆Vivian也說，「太嚇人，潘正在洗澡，我立馬衝進房抱住兩個小孩，每次地震我都會整個焦慮到爆炸」。韓國YTR Judy洗澡途中突遇劇烈搖晃，一度猶豫是否直接逃生，經紀人證實她真的洗到一半衝出來，所幸家中與團隊成員全數平安，虛驚一場。韓籍啦啦隊女神南珉貞來台後，二度遇上大地震，她在第一時間也在社群上發文，「地震 好大」並附上5個驚嚇的表情符號，對此網友笑說，她已經變成真正的台灣人了，遇到地震會先發地震文。