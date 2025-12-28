宜蘭外海今（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，台鐵表示，宜蘭站通報地震儀顯示5級強，礁溪=蘇澳新間暫時停駛，影響4列次，旅客約275人。台鐵稍早更新，4列車均預計在1時30分以前復駛，最晚在3時抵達目標在。
台鐵稍早更新，停駛的四列列車，預計恢復行車及抵達時間如下：
1、4248次：頭城=宜蘭，預計01:30(出發)-02:00（抵達）
2、4244次：礁溪=蘇澳，預計01:20(出發)-02:10（抵達）
3、256次：礁溪=花蓮，預計01:15(出發)-02:45（抵達）
4、554次：宜蘭=花蓮，預計00:51(出發)-02:50（抵達）
